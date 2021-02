Schnee, Blitzeis oder Sonne – aus jeder Situation kann ein Unfall werden. Dann rücken die Männer des Abschleppdienstes Dirk Grahlmann aus Siebmannshorst aus. In ihren quietschgelben Monturen werden sie zu Rettern in der Not. Ihr Motto bei der Bergung: Geht nicht, gibt´s nicht!