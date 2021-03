Wittstock

Die Sparten Verkehrssicherheit, Hilfe für Sehbehinderte, regionale Werbung, freies Internet und Verkehrsinformationen hat die Ygo-App aus Wittstocker bisher in sich vereint. Nun geht Mitentwickler Maik Koch neue Wege. Die Ygo-App bedient weiter freies Internet in Verbindung mit regionaler Werbung, neu ist die WalkBee-App (zu Deutsch laufende Biene).

„Bienen stehen für eine starke Gemeinschaft, die auch für Menschen mit handicap da ist“, erklärt Maik Koch. Möglich hat die Splittung der App eine Unterstützung durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gemacht. „So können wir unsere Kompetenzen erweitern“, sagt Maik Koch.

Eine App, die Menschen mit Handicap durch den Fuß- und Straßenverkehr begleitet. Ganz nach dem Vorbild des... Posted by WalkBee on Sunday, March 7, 2021

Geforscht werde gerade an einer Methode zur Positionsbestimmung an Ampeln. „Die Nutzer können sich also direkt zu den Ampeln navigieren lassen“, so der Entwickler. Frühzeitig soll mitgeteilt werden, ob die Ampel rot oder grün ist. Das könne Klickgeräusche ergänzen oder ersetzen, weil diese teilweise als stören empfunden werden würden.

„Wir digitalisieren quasi die Ampel“, sagt Maik Koch. Die Navigation via Smartphone solle akustisch und haptisch funktionieren. Dafür müssten entsprechende Sensoren an Ampeln installiert werden. „Wir sind bereits mit dem Landesbetrieb Straßenwesen“, informiert Maik Koch. Das Pilotprojekt dazu soll in Wittstock starten. Genauer an der Perleberger Straße.

Olaf Hellwig ist seit fünf Jahren blind. Er freut sich über eine Bedarfsampel an der Perleberger Straße und akustische sowie haptische Warnsignale. Quelle: Christian Bark

Dort muss Anwohner Olaf Hellwig regelmäßig rüber. Der Wittstocker ist seit fünf Jahren blind, kann nur noch hell und dunkel unterscheiden. „Mit Olaf stehen wir im regelmäßigen Austausch“, sagt Maik Koch. Die Erfahrungen des Sehbehinderten würden in das Projekt mit einfließen.

Ziel der WalkBee-App ist es dem Entwickler zufolge, Barrieren im öffentlichen Raum abbauen und damit Teilhabe zu fördern. In dem Zusammenhang dankt Maik Koch den Unterstützern, zu denen neben Olaf Hellwig auch der Blinden- und Sehbehindertenverband Brandenburg in der Prignitz gehört.

Interaktive Touren mit Ygo-App in Berlin

Weiterhin soll die App über aktuelle Fahrpläne und Verkehrsbeeinträchtigungen informieren sowie vor herannahenden Verkehrsmitteln warnen können.

Die Ygo-App hingegen macht auch außerhalb Brandenburgs derzeit die Runde. Maik Koch setzt mit seinem Start-up in Berlin auf Interaktivtouren. Mithilfe der App können etwa Schnitzeljagden bestritten werden. Diese gibt es schon regelmäßig im Treptower Park. „Es sind vor allem teambildende Maßnahmen, die Unternehmen gerne für ihre Mitarbeiter in Anspruch nehmen“, erklärt Maik Koch. Entsprechende Angebote würden auf den Onlineplattformen „mydays“ und „visitberlin“ geschaltet.

Ygo macht derzeit mit Geocaching in Berlin auf sich aufmerksam. Quelle: privat

„Demnächst wollen wir noch den Tiergarten, den Volkspark Friedrichshain und eventuell noch den Schlossgarten Charlottenburg erschließen“, kündigt Maik Koch an. Für entsprechende Projekte in der Region Prignitz und Ruppin sei das Startup aber immer offen.

Bisher hat es die Ygo-App schon in Wittstock, Neuruppin und Kyritz Fuß gefasst. Allein in Wittstock gibt es fünf Hotspots für freies Internet, wodurch App-Nutzer unkompliziert im Web surfen können. Das Startup strebt weiterhin Orte in der Prignitz, die Landehauptstadt Potsdam sowie Berlin an.

Wann übrigens das WalkBee-Pilotprojekt in Wittstock startet, konnte Maik Koch noch nicht sagen. Er hoffe aber auf einen baldigen Start an der Perleberger Straße. dann soll auch wieder Olaf Hellwig mit dabei sein.

Von Christian Bark