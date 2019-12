Wechsel an der Spitze der WBQG

Wittstock

Marita Wegener übernimmt ab dem kommenden Jahr die Geschäftsführung der Wittstocker Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (WBQG). Sie kommt für Bernd Stebner, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Die WBQG ist ein Träger von befristeten Beschäftigungsmaßnahmen auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Heute sind das zumeist die sogenannten Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung. Diese sollen Arbeitssuchende bei der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt unterstützen.

Soziales, Kultur und Umwelt

Die Gesellschaft besteht seit 1991 in Wittstock und habe seither rund 2500 Menschen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Kultur jeweils zeitweilig in Arbeit gebracht, sagt Bernd Stebner. Die Zahl der Beschäftigten schwanke von Jahr zu Jahr. 2019 seien es 101 gewesen – in Spitzenzeiten in den 1990er Jahren jährlich bis zu 244.

Damit sei die WBQG ein „verlässlicher Partner“ für die Menschen in der Region und auch für die Stadt, die bisher immer gut mit der Gesellschaft zusammengearbeitet habe, bestätigt Bürgermeister Jörg Gehrmann. Er sei froh, die WBQG am seiner Seite zu wissen. Auch Bernd Stebner ist überzeugt: „Wir schauen optimistisch in die Zukunft“.

Blumen zum Dank

Zum Dank für die geleistete Arbeit überreichte Jörg Gehrmann Bernd Stebner in dieser Woche einen Blumenstrauß.

Seine Nachfolgerin Marita Wegener ist eine langjährige und erfahrene Mitarbeiterin. Sie ist ebenfalls bereits seit 1991 dort beschäftigt und kümmerte sich bislang um den Bereich Finanzen und Buchhaltung. Insgesamt gehörten der WBQG aktuell fünf Stammkräfte an. Im kommenden Jahr werden es noch vier sein.

Die Maßnahme mit der wohl größten Außenwirkung in diesem Jahr trägt den Titel „Prignitztypisches Erlebnishandwerk“. Dabei geht es darum, altes Handwerk wie das Spinnen, Weben, Färben, Filzen oder Flachsen ganz praktisch zu präsentieren. Zwölf Frauen betreuten während der Landesgartenschau eine Flachsstrecke und zeigten den Besuchern, wie das alte Handwerk des Flachsens früher ausgeführt wurde.

Besucher aus der ganzen Welt

„Wir hatten Besucher aus der ganzen Welt an unserem Stand“, sagt

Die Frauen von der Maßnahme „Prignitztypisches Erlebnishandwerk“ der Wittstocker Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (WBQG). Rechts: Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann. Hinten: Marita Wegener und Bernd Stebner. Quelle: Björn Wagener

Viola Karras, die dieses Handwerk seit 2005 beherrscht. Auch die anderen Frauen aus der zwölfköpfigen Gruppe berichten von zahllosen schönen Erinnerungen an diese Zeit. „Wir haben mit manchen Leuten sogar getanzt oder Lieder gesungen.“ Viele Besucher hätten berichtet, dass sie zwar Spinnräder kennen, aber eine Flachsstrecke in dieser Art noch nie zuvor gesehen hätten. „Viele waren begeistert und wollten am liebsten gar nicht mehr gehen. Sie freuten sich, dass dieses alte Handwerk nicht in Vergessenheit gerät.“ Und Kinder lernen, wie viel Arbeit es macht, Kleidung herzustellen.

Die Maßnahme werde schon seit 1997 realisiert und laufe jeweils über ein Jahr. Auch 2020 werde das Ganze weitergeführt, dann voraussichtlich mit acht Teilnehmern, wie Bernd Stebner sagt.

Von Björn Wagener