Wittstock

Seit Mitte Dezember ist die Wittstocker Stadtbibliothek wieder für Besucher geschlossen. Zuvor war es ihnen zumindest möglich, sich Medien persönlich aus den regalen zu suchen. Dafür hat das Bibliotheksteam nun seinen Service ausgeweitet, wodurch sich kein Kunde Verzicht übern muss.

„Kunden können sich über die Internetseite der Stadt Wittstock zu uns durchklicken und sich dort über unsere Medien informieren“, erklärt Bibliotheksleiterin Georgia Arndt. Gleichzeitig könne man sich über sein Kundenkontor direkt einloggen und Medien vorbestellen. Wer das nicht kann oder möchte hat die Gelegenheit, das Bibliotheksteam direkt zu kontaktieren.

Georgia Arndt zeigt den neuen Onlinekatalog der Bibliothek. Quelle: Christian Bark

Das ist via Email oder Telefon möglich. „Kunden können uns ihre Wünsche möglichst genau mitteilen und wir stellen ihnen dann etwas zusammen“, sagt Georgia Arndt. Hauptsächlich damit beschäftigt ist Jamiro-Leon Peters. Der 17-jährige Wittstocker absolviert gerade ein einjähriges Praktikum in der Bibliothek.

„Das ist Teil meiner Schulausbildung zum Fachabitur“, erklärt Jamiro. Am Oberstufenzentrum (OSZ) in Neuruppin will er seine Fachhochschulreife im Bereich Wirtschaft erlangen. Seit August schnuppert er dafür in den Bereich der Bibliothek und des Kulturamts hinein.

Hilfe bei der Onleihe möglich

Neben den Buch- und Medienkollektionen, die sich Kunden dann an der Bibliothek abholen können, stellt der 17-Jährige auch digitale Angebote für Tablets oder E-Book-Reader zusammen. Außerdem hilft er Kunden telefonisch bei Fragen rund um das Thema Onleihe und digitale Medien.

Allerdings freut sich Jamiro auch wieder auf eine Zeit der Öffnung. „Wenn es zum Beispiel darum geht, wieder Veranstaltungen im Kulturbereich mit zu organisieren“, sagt der Praktikant.

Zum Onlinekatalog der Bibliothek geht es unter: https://bibkataloge.de/wittstock/webopac/start.aspx

Von Christian Bark