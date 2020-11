Wittstock

Trotz des im November geltenden erneuten Corona-Lockdowns bleibt die Wittstocker Stadtbibliothek weiter für ihre Kunden geöffnet. Veranstaltungen wie zuletzt etwa das Literaturcafé wird es aber vorerst nicht mehr geben. „Die Leute können weiter herkommen und sich Bücher aussuchen“, sagt Bibliotheksleiterin Georgia Arndt.

Längeres Verweilen sei in der Einrichtung jedoch nicht möglich. Es gebe zudem einen separaten Aus- und Eingang. Im Gebäude muss Mundschutz getragen werden. Gerade in der nun begonnenen dunklen Jahreszeit lohnt es sich laut Georgia Arndt, in die Welt der Bücher und Medien abzutauchen.

Anzeige

Der Ein- und Ausgang erfolgt getrennt voneinander. Quelle: Christian Bark

Die Bibliothek halte zahlreiche Bücher aber auch Bastelanleitungen, Gesellschaftsspiele und DVDs bereit. Im Herbst kämen im Zusammenhang mit der Leipziger Buchmesse auch regelmäßig neue Werke auf den Markt und damit in die Bibliothek.

Damit die Ausleihe so kontaktlos wie möglich stattfindet, empfiehlt das Bibliotheksteam seinen Kunden aber, Produkte vorab online beziehungsweise telefonisch zu bestellen. Dazu könne auch der Onlinekatalog des Bibliotheksverbands hinzugezogen werden. Außerdem stünden zahlreiche Medien, etwa E-Books, auch online zur Verfügung.

Notfalls sogar Ausleihe am Fenster

Kunden, die diesen Service nicht nutzen wollen oder Können, haben Gelegenheit, sich eine Kollektion vom Bibliotheksteam bereitstellen zu lassen. „man muss nur den Autor oder das Genre nennen und wir stellen etwas zusammen“, erklärt Georgia Arndt. Der Beutel mit den Medien könne dann bequem und schnell in der Bibliothek abgeholt werden.

Sollten sich die Corona-Maßnahmen noch verschärfen, will die Bibliothek auch nicht gänzlich ihren Service einstellen. „Notfalls gibt es eine Ausleihe aus dem Fenster“, sagt die Bibliotheksleiterin.

Mindestens 72 Stunden werden zurückgebrachte Medien separat gelagert. Quelle: Christian Bark

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme ist die Quarantäne für Bücher. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen könne der Corona-Virus bis zu 72 Stunden auf Papier aktiv bleiben. So lange werden die Bücher nach der Rückgabe eingelagert.

Auch über Rückgabefristen müssten sich Kunden keine Gedanken machen. „Wir sind da kulant“, sagt Georgia Arndt. Verlängerungen könnten einfach telefonisch oder per Email mitgeteilt werden. Ebenso könnten Kunden, die Jahresgebühr nun via Rechnung zahlen. Neuerdings sei zudem bargeldloses Zahlen mit der Bankkarte in der Bibliothek möglich.

Von Christian Bark