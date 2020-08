Wittstocker Bibliothek holt Veranstaltungen nach

Wittstock

Die Corona-Krise hat die Wittstocker Stadtbibliothek hart getroffen. Nicht nur, dass die Einrichtung einige Wochen geschlossen bleiben musste und der Betrieb nach wie vor unter Einschränkungen weiter geht, es mussten auch nahezu sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden. So etwa das beliebte Literaturcafé. „Das hat den Leuten wirklich gefehlt“, berichtet Bibliotheks- und Kulturamtsleiterin Georgia Arndt von Gesprächen mit ihren Kunden.

Wegen der nach wie vor geltenden Abstands- und Hygieneregeln wird das Literaturcafé zwar in veränderter Form stattfinden, aber immerhin soll es wieder losgehen. „Damit alle Interessierten dabeisein können, haben wir diesmal zwei Termine angesetzt“, erklärt Georgia Arndt. Am 26. und 27. August will die Biblioteksleiterin dann Bücher zum Thema „Frauen, die denken, sind gefährlich und stark“ vorstellen. „Die Veranstaltungen sind bereits ausverkauft“, fügt sie hinzu. Die Nachfrage sei also groß, die Organisation werde zur logistischen Herausforderung für das Bibliotheksteam.

Ende August soll das Literaturcafé weitergehen. Quelle: Christian Bark

Zur geschlossenen Veranstaltung wird dieses Jahr auch die Prämierung der Teilnehmer am Schreibwettbewerb werden. Zum Thema „Wendezeit“ waren Menschen aus der Region dazu aufgerufen, ihre Erinnerungen und Gedanken in literarische Form zu bringen. Die Texte sollen an dem Tag vom Berliner Schauspieler und Kabarettisten Alexander G. Schäfer, dem Sohn des Schauspielers Gerd E. Schäfer, vorgelesen werden. „Außerdem werden die Texte wieder Teil einer Anthologie“, erklärt Georgia Arndt. Für den Sieger gebe es einen speziell gefertigten Pokal.

Bibliotheksleiterin Georgia Arndt mit der jüngsten Ausgabe der Schreibwettbewerbtexte. Auch dieses Jahr soll es eine Edition geben. Quelle: Christian Bark

Ausfallen musste im April auch das Hoffest der Bibliothek. „Das wäre der dritte Teil der Erfolgsgeschichte gewesen“, sagt die Bibliotheksleiterin. Nun ist ein Ersatztermin gefunden. Am Montag, 14. September, laden die Bibliothek und der Bibliotheksförderverein ab 15 Uhr auf den Lesehof. Wie in den beiden Vorjahren werden Kunsthandwerker und Co. mit ihren Ständen und Abstand vertreten sein. Darunter die Wittstocker Likörmanufaktur. Für die Beköstigung sorgt das Team von „Homemade“ aus Karstedtshof.

„Es wird eine Zugangskontrolle am Eingang geben“, kündigt Georgia Arndt an. Besucher müssten auf entsprechende Abstände achten. Für Livemusik wird die Künstlerin Chady Seubert sorgen. Außerdem wird es Glücksraddrehen und einen Bücherflohmarkt geben.

Talkshow fällt aus, Poetry Slam soll stattfinden

Am nunmehr 25. Literarischen Bilderbogen des Landkreises Ostprignitz-Ruppin wird sich die Wittstocker Bibliothek ebenfalls wieder beteiligen. Dazu soll es zwei Veranstaltungen in Wittstock – wegen der Abstandsregeln in der Heilig-Geist-Kirche – und eine in der Hofstube des Schlosses Freyenstein stattfinden. Ebenso ist eine Veranstaltung mit Tankred Stöbe, dem ehemaligen Präsidenten von „ Ärzte ohne Grenzen“, im Oktober geplant.

Ausfallen muss in diesem Jahr allerdings das Talkshowformat „Wir in Wittstock“. Dabei hatten Georgia Arndt und Uta Köhn vom Förderverein etwa einmal im Quartal Persönlichkeiten aus Wittstock und Heiligengrabe als Gesprächsgäste geladen. „Das werden wir wegen der Corona-Regeln nicht hinbekommen“, so die Bibliotheksleiterin. Stattfinden wird womöglich aber ein Poetry Slam. Ob mit Amateuren aus der Region, Profislammern oder gar beidem ist bisher aber noch nicht klar. „Wir müssen uns flexibel nach der jeweiligen Situation richten“, sagt Georgia Arndt.

Von Christian Bark