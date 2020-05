Erinnerungen an die Wendezeit sind gefragt

Wittstock

Die Nacht des Mauerfalls am 9. November 1989 hatte Georgia Arndt zwar verschlafen, dafür erinnert sich die Leiterin des Wittstocker Kulturamts und der Bibliothek noch gut daran, wie ihr Vater am morgen darauf reagiert hatte. „Ihm standen die Tränen in den Augen“, blickt sie zurück. Solche und ähnliche Geschichten hat sicher jede Familie aus der Region damals erlebt.

Weil sich die deutsche Wiedervereinigung in diesem Jahr zum 30. Mal jährt, steht der diesjährige Schreibwettbewerb des Bibliothek auch unter der Prämisse der Wendezeit. „Den Anstoß dafür hatten uns Zeitzeugengespräche mit Schulklassen im vergangenen Jahr gegeben“, sagt Georgia Arndt. Zum Thema gebe es nach wie vor viele Gesprächsgedanken. „Dabei stehen natürlich auch starke Gefühle im Mittelpunkt“, so die Kulturamtsleiterin.

Manfred Haßfeld erhielt als Erstplatzierter beim Wittstocker Schreibwettbewerb 2019 auch ein Sparbuch der Sparkasse OPR. Quelle: Christian Bark

All das können Menschen aus Wittstock und Heiligengrabe sowie jene, die sich mit der Region verbunden fühlen, nun schriftlich ausdrücken. Etwa die Erlebnisse bei Montagsdemos, den ersten Besuch in Westdeutschland oder auch der Verlust des Arbeitsplatzes in Folge der Abwicklung von Betrieben.

„Die literarische Form ist jedem selbst überlassen. Es können Tagebuchausschnitte, Gedichte oder Kurzgeschichten sein“, sagt Georgia Arndt. Junge Leute, die diese Zeit nicht bewusst miterlebt hätten, könnten beispielsweise fiktive Dialoge schreiben oder Aufzeichnungen von Verwandten auswerten. Eine Teilnehmerin habe bereits ein Gedicht eingereicht, in dem sie schon 1990 ihre Gedanken und Beobachtungen zur Wendezeit verarbeitet hatte.

Einsendeschluss ist der 31. Mai

„Wir würden so gerne ein Stück Regionalgeschichte festhalten“, erklärt die Kulturamtsleiterin. Weil die Texte wieder in einer kleinen Anthologie veröffentlicht werden sollen, sei es von Vorteil, dass sie nicht all zu lang sind und in digitaler Form überreicht werden. Bevorzugtes Format sei ein Word-Dokument.

Die Texte können per Email zugesandt oder aber auf einem Stick oder anderem Datenträger im Briefkasten der Bibliothek sowie dort persönlich abgegeben werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 31. Mai. Eine Altersbeschränkung gibt es bei der Teilnahme nicht, zu gewinnen gibt es wieder einen Pokal. Eine Jury, zu der auch Georgia Arndt gehört, ermittelt den Gewinner. Die Anthologie soll dann zum Jahrestag der Wiedervereinigung am 3. Oktober herausgegeben werden.

Kontakt unter: g.arndt@stadt-wittstock.de

Von Christian Bark