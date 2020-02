Bibliothek lädt zur Märchenwoche

Wittstock

Bis vor einem Jahr hatte die Märchenwoche in der Wittstocker Bibliothek immer im Herbst stattgefunden. Seit 2019 veranstaltet die Einrichtung ihr eigenes Format. Das findet in diesem Jahr in der ersten Märzwoche statt.

Betreuen wird es neben Kinderbibliotheksleiterin Eyelin Grunert auch Laura Pischelt, die in der Bibliothek ihr Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) absolviert. „Bei den Vorbereitungen bin ich selbst in viele Märchen eingetaucht und habe einiges dazugelernt“, sagt sie.

Es gibt viel rund um die Märchen zu entdecken. Quelle: Christian Bark

Am Montag, 2. März, beginnt die Woche ab 9.30 Uhr mit einem Bilderbuchkino zum Märchen „Prinzessin Anna oder wie man einen Helden findet“. Zeitgleich gibt es Märchen aus dem Koffer. Gleiches wiederholt sich am Freitag, 6. März, zu besagter Zeit. „Dazu basteln wir auch Zwerge aus Pappe“, kündigt Laura Pischelt an.

Judokas gegen Rotes Kreuz

Am Dienstag trägt Märchenerzähler Jeronimo ab 10 Uhr die Geschichte „Die kleine Hexe und der Frühling“ vor. Am Mittwoch steigt die große Märchen-Quiz-Show in der Bibliothek. Ab 17 Uhr liefern sich Wittstocker Judokas und Jugendrotkreuzler ein Duell bei zehn spannenden Spielen. Dabei wollen die Jugendrotkreuzler ihren Titel von 2019 verteidigen.

Beim Märchenquiz tritt das Jugendrotkreuz gegen die Judokas an. Quelle: Christian Bark

Am Donnerstag ist ein Puppenspiel mit Onkel Oskars Puppenbühne zu sehen. Ab 16 Uhr spielt sie das Märchen Rotkäppchen.

Für die Vormittagsveranstaltungen werden unter Tel. 03394/429400 Anmeldungen entgegengenommen. Die Reihe wird durch die Arbeitsgruppe Wittstock des Fördervereins öffentlicher Bibliotheken im Landkreis Ostprignitz-Ruppin angeboten. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei zu besuchen.

Von Christian Bark