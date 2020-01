100. Literaturcafé gefeiert

Wittstock

Ursprünglich war die Veranstaltung mal ins Leben gerufen worden, um mehr Leute in die damals noch etwas abseits gelegene Stadtbibliothek zu locken. Zehn Jahre später ist die Einrichtung nicht mehr interimsmäßig in der Meyenburger Chaussee untergebracht, sondern im liebevoll sanierten Kontor und das Literaturcafé so etwas wie eine feste Institution in Wittstock. Am Mittwochnachmittag fand nunmehr das 100. Literaturcafé statt. Zur Feier hatte Bibliotheksleiterin Georgia Arndt ihre besonders treuen Zuhörer geladen.

Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann war zum Gratulieren gekommen. Quelle: Christian Bark

„Sie gehören schon die vielen Jahre über zu meinem Stammpublikum“, bedankte sich Georgia Arndt bei den Anwesenden. Auch Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann und die vormalige Kulturamtsleiterin Dorothea Stüben hatten es sich nicht nehmen lassen, der Bibliotheksleiterin und ihrem Publikum zu gratulieren. Der Bürgermeister ging in seiner Rede zunächst auf den Werdegang des Formats in wechselnden Räumen ein. Seit 2012 finde das Literaturcafé nun regelmäßig in der Bibliothek im Kontor statt.

Der Bürgermeister kam dabei auch auf die Sammeltassen und das Geschirr zu sprechen, welche die Bibliothek speziell für dieses Format als Spende von Privatleuten entgegengenommen hatte. Nach dem Motto „Der stete Tropfen höhlt den Stein und große Tropfen machen nur nass“ wünschte Jörg Gehrmann Georgia Arndt, sie möge den großen Tropfen so zusammenhalten, dass der stete weiterhin fallen könne. „Wichtig ist, dass auch die Qualität erhalten bleibt“, so der Bürgermeister.

Es gibt einen Bildband vom Literturcafé. Quelle: Christian Bark

Georgia Arndt blickte in ihrer Rede ebenfalls auf die vergangenen zehn Jahre zurück. Dass das Literaturcafé aus einer Notsituation hinaus geboren worden sei, es sich aber als feste Veranstaltung bewährt habe. Begonnen hatte alles mit Lesegästen wie Ilka Karp, regionalen Künstlern und Autoren wie Olaf Waterstradt sowie bundesweit bekannten Autoren wie Tom Wolf. Seit 2015 liest nun Georgia Arndt ihren Zuhörern jeden Monat etwas vor. Dabei variieren Themen, Autoren und Genres. Von Martin Luther über das Thema Reisen bis hin zum Alltag im Dreißigjährigen Krieg.

Feste Monatsveranstaltung in Wittstock

„Ich wollte immer Lesetipps geben, Trends aufzeigen, literarische Informationen vermitteln und Autoren präsentieren“, erklärte die Bibliotheksleiterin ihre Ziele. Mittlerweile bereite sie den Besuchern meist eine Titelliste vor. Für die Veranstaltungen gebe es sogar schon Gutscheine und Treuekarten. Ebenfalls war im Zusammenarbeit mit der Wittstocker Arbeitsgruppe des Fördervereins öffentlicher Bibliotheken im Landkreis ein Fotobuch entstanden.

Uta Köhn vom Förderverein dankte Georgia Arndt für ihr Engagement. Quelle: Christian Bark

Aus dem Vereinsvorstand gratulierte Uta Köhn dem Literaturcafé. Sie war einer der Premierengäste vor über zehn Jahren gewesen, wie sie sagte. „Das Bewährte ist geblieben und heute muss man manchmal sogar Glück haben, um einen Platz abzubekommen“, führte sie aus. Georgia Arndt und ihr Team sowie die Vereinsmitglieder hätten es geschafft, das Literaturcafé zur festen Monatsveranstaltung in Wittstock werden zu lassen, die bereits anderswo schon übernommen worden sei.

Bence und Csenge Hartl vom Clarinet-Guitar Project sorgten für die passende Musik. Quelle: Christian Bark

Georgia Arndt versprach, dass ihr auch für die kommenden 100 Veranstaltungen die Ideen nicht ausgehen werden. Auf bewährte Weise gab es nach dem Festakt wieder Kaffee und Kuchen. Musikalisch untermalt wurde das Programm durch das Duo „Clarinet-Guitar Project“ aus Waren. Und weil besonders das Literaturcafé zum Thema Balladen so großen Abklang gefunden hatte, las Georgia Arndt danach noch die Balladen „ John Maynard“ von Theodor Fontane, „Der Handschuh“ von Friedrich Schiller und „Der Zauberlehrling“ von Johann Wolfgang von Goethe.

Pläne für die kommenden Veranstaltungen gibt es bereits. So geht es unter anderem im Februar um das Thema berühmte Kaufhäuser, im März um Erinnerungen an Hubert Boger zum 10. Todestag sowie im April um humorvolle Betrachtungen über Frauen.

Von Christian Bark