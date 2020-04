Wittstocks Bibliothek wieder offen für Kunden

Wittstock

Über einen Monat mussten Kunden der Wittstocker Stadtbibliothek sowie der Schlossbibliothek in Freyenstein darauf warten, ihre Bücher zurückgeben beziehungsweise neue ausleihen zu können. Seit Dienstag ist das nun wieder möglich.

„Bei der Rückgabe werden wir auch weiterhin kulant bleiben“, sagte Bibliotheksleiterin Georgia Arndt. Die zurückgebrachten Medien würden zunächst nicht in die Regale zurückgebracht werden, sondern für mindestens 72 Stunden gelagert. „So lange soll es laut Experten dauern, bis das Virus auf Papier- und Plastikoberflächen nicht mehr gefährlich werden kann“, erklärte Georgia Arndt.

Anzeige

Zur Galerie Mit vielen Sicherheitsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie ist die Stadtbibliothek nun wieder für Kunden geöffnet worden.

Überhaupt gelten in den beiden Bibliotheksstandorten nun strenge Sicherheitsvorkehrungen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus. So dürfen sich laut Georgia Arndt keine Warteschlangen an den Verleihtresen bilden, die Mitarbeiter würden darauf achten, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig in den Regalen stöbern, dass die geforderten Sicherheitsabstände eingehalten werden und dass niemand zu lange in der Einrichtung verweilt.

Weitere MAZ+ Artikel

Deshalb stehen sämtliche Rechercherechner, Sitzmöglichkeiten sowie auch das Lesecafé derzeit nicht zur Verfügung. Neben einer Plexiglasscheibe vor den Tresen sollen Mundschutzmasken oder Tücher Kunden und Mitarbeiter schützen. Wie im Einzelhandel herrscht in der Bibliothek Maskenpflicht. Die zum Teil selbstgeschneiderten Masken seien am Dienstag ein anregendes Gesprächsthema bei Kunden und Mitarbeitern gewesen.

Überall sichtbar: die Verhaltensregeln in der Bibliothek. Quelle: Christian Bark

„Wie die Stadtverwaltung sind wir in Teams unterteilt“, sagte die Bibliotheksleiterin: Damit im Falle einer Erkrankung die Arbeit weitergehen kann. Überhaupt habe das Bibliotheksteam die Zwangspause gut genutzt, um beispielsweise die Bestände zu kontrollieren und zu erneuern. „Wir haben beispielsweise eine Bestandsinventur bei Hörbüchern gemacht“, berichtete Georgia Arndt.

Neues Angebot für die Jüngsten

Neuerdings gibt es jetzt ein weiteres Angebot für die kleinen Bibliotheksbesucher. Die Figuren für die „Tonies“-Hörbuchboxen können nun ausgeliehen werden. „Das ist praktisch, dann müssen die Kinder nur noch die Box zuhause haben und können über die verschiedenen Figuren dann die Geschichten hören“, so die Bibliotheksleiterin.

Weiter im Fokus ist während der Corona-Krise das digitale Angebot der Einrichtung, die Onleihe. Sie umfasst im Verbund mit allen öffentlichen Bibliotheken des Landkreises Ostprignitz-Ruppin mehrere tausend Medien wie Hörbücher, Magazine und E-Books. „Die Nachfrage war vor allem in der Zeit gestiegen, als wir geschlossen hatten“, berichtete Georgia Arndt. Darüber habe die Bibliothek auch viele weitere Kunden gewinnen können.

Die Bibliothek hat jetzt Tonie-Figuren zum Ausleihen. Quelle: Christian Bark

Auf den Geschmack bei der Onleihe gekommen ist auch Gudula Fröhlich. „Das ist eine gute Alternative zum bisherigen Angebot“, sagte sie. Am Dienstag nutzte die Blumenthalerin aber die Wiedereröffnung, ihre bisherigen Entleihungen zurückzugeben. „Schön, dass die Bibliothek wieder geöffnet ist. Ich halte ja doch lieber ein richtiges Buch statt ein digitales in der Hand“, sagte sie.

Von Christian Bark