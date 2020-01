Bibliothek setzt auf elektronische Angebote

Wittstock

Die Bilanz kann sich sehen lassen. Im vergangenen Jahr hat die Wittstocker Stadtbibliothek insgesamt 53 000 Medieneinheiten verliehen. Davon auch 2000 in elektronischer Form. „So langsam nutzen unsere Kunden das digitale und elektronische Angebot“, sagt Bibliotheksleiterin Georgia Arndt. Die Printvariante bleibe aber nach wie vor die beliebteste. Dennoch will die Einrichtung ihr digitales und elektronisches Angebot erweitern. So soll es neben E-Zeitschriften auch bald E-Books geben.

Und weil dafür ein Endgerät nötig ist, wird die Bibliothek ihren Kunden dazu Tablet-Computer und E-Book-Reader zur Verfügung stellen. „Dann können Besucher gerne Zeitungen und Zeitschriften in elektronischer Form im Lesecafé lesen“, sagt Georgia Arndt. Geplant sei zudem, dass sich Kunden die mobilen Endgeräte auch für einen gewissen Zeitraum ausleihen und diese mit nach Hause nehmen können.

Tablets hatten schon die jüngsten Besucher für ihre Ferienprojekte genutzt. Quelle: Christian Bark

Seit Ende des vergangenen Jahres hat die Bibliothek auch sogenannte „Mobis“ im Angebot. Das sind USB-Sticks mit Hörbüchern darauf. „Dann muss man beim Autofahren nicht die CD wechseln“, so die Bibliotheksleiterin. Die Einrichtung reagiere eben immer auf die Nachfrage und Anregung ihrer Kunden. Wichtig dafür sei auch eine Statistik am Ende eines jeden Jahres. „Die Zahlen helfen, Trends zu erkennen und auf Neuerungen zu reagieren“, betont Georgia Arndt.

Über 53 000 Entleihungen 37 321 Medieneinheiten hat die Stadtbibliothek im Bestand. 16 Prozent davon befinden sich in Freyenstein. Neben 29 500 Printmedien gibt es 7822 Non-Book-Medien wie DVDs und Hörbücher. 36 elektronische Zeitschriften stehen zur Verfügung. Außerdem über 13 000 E-Books. E-Papers sollen ebenfalls bereitgestellt werden. 1836 registrierte Nutzer gab es 2019. In dem Jahr hatten sich 299 neue Kunden registriert. 27 461 Personen besuchten die Bibliothek 2019 insgesamt. 28 Prozent der Kunden wohnen nicht in der Region Wittstock. 53 000 Medieneinheiten wurden 2019 ausgeliehen. Davon über 2000 in elektronischer Form. Beliebt waren vor allem Romane. Über die Fernleihe kamen 58 Buchbestellungen nach Wittstock, 38 Bücher wurden aus Wittstock an andere Bibliotheken verliehen.

Laut der Statistik zählt die Bibliothek 1836 registrierte Nutzer. Im vergangenen Jahr hatten zudem 27 461 Personen die Einrichtungen in Wittstock und Freyenstein besucht. Das und die vielen Entleihungen lassen laut Georgia Arndt den Schluss zu: „Lesen und Bibliothek gehören zu den beliebten Freizeitaktivitäten der Wittstocker.“

Über die Onleihe des Landkreises eröffnet sich Nutzern eine breites Spektrum an Medien. Quelle: Christian Bark

Mit ihrem digitalen Angebot, Veranstaltungen und Projekten will die Bibliothek verstärkt jüngere Nutzer ansprechen und in die Einrichtungen locken, wie die Bibliotheksleiterin erklärt. Der Fokus liege auf Jugendlichen. Denn Kinder würden vor allem in ganzen Gruppen oder als Nutzer der Ferien- und Nachmittagsangebote oft den Weg in die Bibliothek finden. Eine weitere Zielgruppe seien männliche Nutzer. Denn über 66 Prozent aller Kunden sei weiblich.

Worüber sich Georgia Arndt sehr freut ist der Anteil der Nutzer und Besucher, die nicht aus Wittstock und Umgebung stammen. Das sind laut Statistik nämlich 28 Prozent. „Das zeigt, dass die Attraktivität und das Niveau der Bibliothek und des Bestandes auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind“, so die Bibliotheksleiterin.

Von Christian Bark