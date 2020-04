Wittstocks Bibliotheken öffnen später

Wittstock/Freyenstein

Die Lockerungen bei den Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie umfassen auch den Betrieb öffentlicher und universitärer Bibliotheken in Brandenburg. Demnach dürften die Bibliotheken ab dem morgigen Mittwoch öffnen – freilich unter Einhaltung von Abstands- und Hygienestandards. Die Wittstocker Stadtbibliothek sowie die Schlossbibliothek in Freyenstein werden am Mittwoch allerdings noch nicht ihre Pforten öffnen.

Auch die Schlossbibliothek in Freyenstein öffnet diese Woche noch nicht Quelle: Christian Bark

„Aktuell bereiten sich die Mitarbeiterinnen der Bibliothek darauf vor, zeitnah die beiden Standorte in Wittstock und Freyenstein wieder zu öffnen“, sagt Wittstocks Stadtsprecher, Jean Dibbert. Allerdings müssten dahingehend noch Vorkehrungen zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Nutzer getroffen werden, etwa die Installation von Spuckschutz und Möglichkeiten für bargeldloses Bezahlen. „Erst wenn diese Vorbereitungen abgeschlossen sind, werden die Einrichtungen geöffnet“, sagt Jean Dibbert. Nach jetzigem Stand könne das frühestens in der kommenden Woche erfolgen.

Die touristischen Außenstandorte in der Stadt und ihren Ortsteilen, also der Daberturm, der Archäologische Park Freyenstein sowie die Aussichts- und Gedenkplattform zur Schlacht bei Wittstock 1636 würden vorerst geschlossen bleiben.

Von Christian Bark