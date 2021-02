Wittstock

Seit Ende des vergangenen Jahres gibt es den neuen Verein „Lesewelt Wittstock – Förderverein der Bibliothek im Kontor“. Er ist der Ortsgruppe des Fördervereins öffentlicher Bibliotheken in Ostprignitz-Ruppin entwachsen. Die Gruppe geht nach gut drei Jahren nun eigene Wege, unter anderem, um finanziell unabhängiger und regionaler agieren zu können, wie Vereinspräsident Roland Arndt erklärt.

30 Mitglieder zählt der Verein derzeit, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Kulturleben rund um die Stadtbibliothek und damit auch in Wittstock zu fördern. Bereits in der Vergangenheit erfolgreiche Formate wie das Märchenquiz, die Talkshow „Wir in Wittstock“ aber auch das Hoffest der Bibliothek will der Verein fortsetzen.

Das Hoffest soll am 24. April stattfinden. Quelle: Christian Bark

Zumindest für das Hoffest, das unter dem Motto „Rund um die Literatur“ stattfinden soll, gibt es einen konkreten Termin. Es soll am Samstag, 24. April, von 14.30 bis 18 Uhr im Lesehof der Bibliothek gefeiert werden. „Ob geschrieben, illustriert oder verlegt, ob im Dialekt oder in Hochdeutsch, ob in elektronischer oder in Buchform – Literatur in all ihren Facetten“, heißt es zur Bandbreite der Akteure vom Förderverein.

Mitglieder geben Lesetipps in der MAZ

„Vor allem möchten wir über Literatur ins Gespräch kommen, wie vielseitig sie sein kann, wie Ideen zu Texten werden, wie Texte ihren Weg zum Leser finden, welche Textform besonders ansprechend ist oder wie sie selbst zur Literatur gekommen sind“, betont Roland Arndt. So seien Interessierte dazu aufgerufen, ihre ganz persönliche literarische Arbeit mit ihrem eigenen Stand auf dem Lesehof vorzustellen und dabei Gleichgesinnte kennenzulernen. Außerdem wollen die Vereinsmitglieder Lesefans gerade in der tristen Zeit des Corona-Lockdowns etwas Abwechslung bringen. Sie empfehlen ihre persönlichen Lieblingsbücher weiter in Form einer kleinen Rezension.

Unter dem Motto „Im Regal entdeckt“ wird eine solche Buchempfehlung künftig regelmäßig in der MAZ zu lesen sein. Den Anfang macht Roland Arndt mit einem besonderen Buch über die moderne Großmacht China (siehe Infokasten). „Die Bücher gibt es natürlich auch bei uns in der Bibliothek auszuleihen“, informiert Bibliotheksleiterin Georgia Arndt. Etwa über telefonische und elektronische Anfrage oder die Onleihe.

Im Regal entdeckt: Die phänomenale Entwicklung Chinas Als ich die ersten Zeilen des Buches „Das chinesische Jahrhundert“ (Westend Verlag 2020) von Wolfgang Elsner las, erinnerte ich mich sofort wieder an meinen Urlaub in diesem eindrucksvollen Land vor vier Jahren. Die Reise ging von Shanghai bis Peking. In fast drei Wochen lernten wir diesen Teil des Landes mit seiner langen und eindrucksvollen Geschichte kennen. Wolfram Elsner, geboren 1950, war Professor für Volkswirtschaftslehre an mehreren internationalen Universitäten und seit 2015 Gastprofessor an der Jilin University Changchun in China. In diesem Buch geht er dem Phänomen des chinesischen Weges nach. Basierend auf intensiven Recherchen und persönlichem Erleben erklärt er dem Leser die Entwicklung Chinas vom Entwicklungsland zur Führungsnation. Er hilft dem Leser, dieses Land zu verstehen. Er schafft es in eindrucksvoller Weise, die Entwicklung Chinas mit all seinen Facetten, politisch wie auch wirtschaftlich, darzustellen. Selten hat mich ein Buch so fasziniert wie dieses. Viele der in diesem Werk dargestellten Aussagen konnte ich selbst erleben. Beeindruckend ist die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung. Heute gehört China zu den führenden Wirtschaftsmächten der Welt. Mich persönlich faszinieren auch die begonnen Maßnahmen für den Umweltschutz. Die Großstädte ersticken nicht mehr im Smog. Auch in Fragen der E-Mobilität ist China vorbildlich. Busse und Motorroller fahren nur noch elektrisch. Ab 2025 dürfen keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Elsner zieht Vergleiche mit westeuropäischer Denkweise, räumt auf mit Klischees und zeigt dem Leser ein sehr modernes China. Zahlreiche interessante Themen der Zeit spricht er an, ob Diktatur, Planwirtschaft, Staatseigentum, Flughafenbau, Magnetschwebebahn, Hongkong oder das Coronavirus. Dadurch wird der Leser zu einer kritischen Betrachtung der Sachlage angeregt. Das finde ich persönlich auch sehr wichtig: Tatsachen und Sachverhalte objektiv zu hinterfragen und nicht an einfachen Ausreden festzuhalten. Mich hat das Buch sehr bewegt und ich kann heute einige Situationen besser beurteilen, tolerieren und verstehen. Deshalb wünsche ich dem Buch noch sehr viele Leser.

Von Christian Bark