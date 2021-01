Wittstock

Der Schneebesen surrt und dreht Pirouetten. Nach wenigen Minuten schaltet Katrin Celmer die knallrote Küchenmaschine aus, hebt routiniert die Schüssel an, dann schwappt die Baisermasse auf den Teig im Tortenring. Im Backofen verwandelt sich diese zu einer perfekten Tortenhaube. Sie landet später auf der Stachelbeertorte und setzt dem Kunstwerk die sprichwörtliche Haube auf.

Im Café „Tortenschwester“ am Dosseteich in Wittstock warten viele Köstlichkeiten auf die Gäste. Mit der Eröffnung am 10. November vergangenen Jahres erfüllte sich Claudia Köppen einen langen Traum. Doch vom ersten Tag an darf sie wegen des Corona-Lockdowns ihre kulinarischen Köstlichkeiten nur außer Haus verkaufen.

Geheimrezepte im Café „Tortenschwester“ in Wittstock

Hand in Hand arbeitet Claudia Köppen mit ihrer Mitarbeiterin Katrin Celmer. In der Backstube hauchen sie den Rezepten Leben ein. Das Geheimrezept für den guten Geschmack: „Wir sind mit Hand und Herz dabei und lieben das Backen“, sagt Claudia Köppen. Und: „Alle Torten bereiten wir nur mit Dinkelmehl zu, schon mehr als fünf Jahre nutze ich Dinkel.“

Katrin Celmer holt die Baiserhaube aus dem Backofen. Quelle: Christamaria Ruch

Besuch in der Backstube soll Gerüchte ausräumen

Mit der Einladung in die Backstube zeigt sie der MAZ das Herzstück ihres Cafés. Damit schiebt sie zugleich einem hartnäckigen Gerücht den Riegel vor. „Immer wieder werde ich gefragt, wo wir die Torten kaufen“, sagt die 52-Jährige. Dabei liegt die Backstube direkt hinter dem Tresenbereich - nur zwei Türen trennen sie. „Immer wieder muss ich wiederholen, dass wir die Torten selbst backen“, sagt sie. Die examinierte Krankenschwester nahm einen Richtungswechsel vor - mit dem Schritt in die berufliche Selbstständigkeit wurde sie zur „Tortenschwester.“ Bei diesem Sprachspiel gehen ihr alter Beruf und ihre neue Berufung auf Tuchfühlung. Deshalb heißt die Backstube auch Backlabor.

Claudia Köppen erfüllte sich mit ihrem Café „Tortenschwester“ in Wittstock einen Traum. Quelle: Christamaria Ruch

Claudia Köppen absolvierte eine Sachkundeprüfung vor der Handwerkskammer

Schließlich absolvierte Köppen im September vergangenen Jahres erfolgreich eine Sachkundeprüfung Bäcker und Konditor bei der Handwerkskammer Potsdam. Nach der theoretischen Prüfung folgte mit dem Schaubacken der praktische Prüfungsteil.

Keine finanziellen Hilfen im Corona-Lockdown

Finanzielle Hilfspakete in der Corona-Krise sind für die „Tortenschwester“ bislang unerreichbar. Weil Claudia Köppen im November eröffnete, fällt ihr Café durch alle Raster und kann keine Hilfen geltend machen. „Ich musste eröffnen, auch wenn das Kunden teilweise nicht verstehen. Aber die Kredite und die laufenden Kosten müssen ja bedient werden“, sagt sie.

Das Auge isst immer mit: Kleine Schokokuchen. Quelle: Christamaria Ruch

Wöchentlicher Schlachtplan für das Tortenbacken

„Jede Woche haben wir einen Schlachtplan, welche Torten wir backen“, sagt Köppen. 20 bis 30 verschiedene Sorten standen den Gästen bisher schon beim außer-Haus-Verkauf zur Auswahl. Quark, Schokolade oder Früchte gehören zu den Favoriten ihrer Kunden. Schon die Tortennamen wie „Schoko-Mango-Baiser“, „Quark-Sahnecreme“ oder „Mohn-Himbeere-Sahnequark“ lösen Glücksgefühle aus.

Das ist der Renner unter den Köstlichkeiten

Der Renner ist die „Stachelbeerbaisertorte.“ „Die Zubereitung braucht viel Zeit, denn die Cremeschicht muss gut fest werden“, sagt Katrin Celmer über den Favoriten. Doch auch die anderen Leckereien entstehen nicht im Handumdrehen.

Der Renner im Café „Tortenschwester“: Die Stachelbeerbaisertorte. Quelle: Christamaria Ruch

Je mehr Schichten sich türmen, umso mehr Zeit geht ins Land. „Ich probiere gerne auch neue Sachen aus“, verrät Katrin Celmer. Die Torte „Schoko-Sahnequark mit Schokomousse gefüllt“ trägt die Handschrift der 35-Jährigen. „Sie ist sehr kreativ“, sagt Claudia Köppen über ihre Mitarbeiterin.

Schokolade und Früchte sind ein Muss bei den Zutaten. Quelle: Christamaria Ruch

Erinnerungen an frühere Zeiten

Auch der „Kalte Hund“ ist ein Klassiker. „Den bereiten wir wie einige andere Torten nur am Wochenende zu“, sagt Claudia Köppen. Dabei setzt sie auf altbekannte Zutaten wie Hansakekse und Kokosfett aus Gera.

Mitarbeiterin Katrin Celmer bäckt ebenfalls gern Torten. Quelle: Christamaria Ruch

Kunden werden zum Stammpublikum

Claudia Köppens Kundschaft sorgt regelmäßig auch für Überraschungen. „Es gibt inzwischen viele Wiederholungstäter“, sagt sie. Inzwischen bringen Kunden sogar schon eigene Tortenrezepte mit. „Ich freue mich immer auch über eine ehrliche Resonanz, welche Torten gut ankommen“, sagt Köppen. Bei den Gesprächen mit den Kunden mischt auch Vorfreude mit. Die Vorfreude, endlich als Gast einen der 40 Plätze im Café einzunehmen und mit Familie, Freunden oder Bekannten dort gemeinsame Zeit zu verbringen.

Das Café „Tortenschwester“ am Dosseteich in Wittstock hat dienstags bis freitags von 12 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Christamaria Ruch