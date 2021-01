Wittstocker Chefarzt erklärt, warum Alkoholverzicht dem Körper gut tut

Wittstock

Mehr Sport treiben, weniger rauchen und trinken – gute Vorsätze zu Beginn eines neuen Jahres hat so ziemlich jeder. Wer sie wirklich durchzieht, kann sich und seinem Körper etwas Gutes tun. Das sagt Dr. Fritz Ferdinand Köstermann, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II am KMG Klinikum Wittstock, mit Blick auf einen reduzierten Alkoholkonsum im Interview mit der MAZ.

MAZ: Zu Beginn eines neuen Jahres sind viele gute Vorsätze mit Verzicht oder Reduzieren gelebter Gewohnheiten verbunden. Etwa Verzicht auf Zigaretten. Ist das neue Jahr prinzipiell ein guter Anlass für solche Ziele?

Anzeige

Fritz Ferdinand Köstermann: Viele gute Vorsätze zum Verzicht gesundheitsschädlicher Noxen wie Tabak oder Alkohol sind nur sinnvoll, wenn sie nicht nur für wenige Wochen, sondern anhaltend durchgeführt werden.Beim Verzicht auf Zigaretten ist die Studienlage klar, die Schädigung durch Zigarettenrauch wissenschaftlich unbestreitbar und auch in der Bevölkerung allgemein bekannt, so dass wir hier in Mitteleuropa eher einen Trend zur Nikotinabstinenz sehen, insbesondere auch bei den jüngeren Menschen, die sich gleichzeitig Gedanken über Klimawandel und Nachhaltigkeit der Wirtschaft sowie eine gesunde Ernährung machen.

Vor allem in angelsächsischen Ländern ist es ein beliebter Vorsatz, mindestens einen Monat lang auf Alkohol zu verzichten. Ist dieser Trend auch in Deutschland zu beobachten?

Nein. Das kann ich in Deutschland nicht beobachten.

Sollte man bei solchen Vorsätzen gänzlich auf Alkohol verzichten, oder ist Trinken in Intervallen, etwa mal zwei Gläser Wein am Wochenende, möglich?

Dass übermäßiger Alkoholkonsum schädliche Auswirkungen hat, ist seit mehr als 2000 Jahren bekannt und in klinischen Symptomen beschrieben, welche im Endstadium zu Gelbsucht, Umfangsvermehrung des Leibes, ausgeprägter Lebervergrößerung und im weiteren Verlauf im Einlagern von Flüssigkeiten im gesamten Körper und schließlich Verwirrtheitszuständen auch nach dem Ende des Alkoholkonsums in Erscheinung traten.

Frauen verkraften halb so viel Alkohol wie Männer

Zahlreiche Studien an Tieren oder auch retrospektive Studien an einer Vielzahl von Patienten haben den Dosiswirkungszusammenhang mit übermäßigem Alkohol belegt. Dabei wird zwischenzeitlich die kritische, noch als unbedenkliche Grenze für Männer mit 20 Gramm Alkohol pro Tag, entsprechend einem viertel Liter Wein, und für Frauen auf 10 Gramm Alkohol pro Tag, entsprechend einem achtel Liter Wein, eingestuft. Zwei Gläser Wein am Wochenende wären nach tagelanger Abstinenz also OK.

Was kann der Alkoholverzicht im Körper bewirken, welchen Organen kommt er zugute? Wie lange sollte die Alkoholpause mindestens durchgezogen werden?

Täglicher Konsum von Alkohol geht mit einem erhöhten Risiko für alkoholbedingte Leberschäden einher. Hierbei ist die individuell verträgliche Alkoholmenge bei vorbestehenden anderen Lebererkrankungen deutlich reduziert. Unabhängig davon wird Alkohol bei Männern auch bereits im Magen zu 10 Prozent durch ein Enzym abgebaut, was bei Frauen viel weniger stark ausgeprägt ist.

Deshalb erzeugen die gleichen verabreichten Alkoholmengen bei Männern und Frauen eine unterschiedliche Alkoholkonzentration im Bereich der die Leber versorgenden Pfortader. Gerade der chronische Alkoholkonsum leitet neben den üblichen Abbauwegen weitere intrazelluläre Abbauwege ein, die die Leber nachhaltig schädigen können. Durch Beeinflussen des Leberstoffwechsels wird, etwa bei der Herstellung von Energiespeichersubstanzen aus Glukose, die Oxydation von Fettsäuren oder die Verarbeitung von Eiweißstoffen gehemmt. Hierdurch kommt es zu einer erhöhten Wasser-, Fett- und Protein-Einlagerung in der Zelle, die zur Lebervergrößerung und Leberverfettung führen, welche im Endstadium dann nicht mehr rückgängig zu machen sind.Beim Langzeitkonsum sind neben der Alkoholmenge auch genetische Faktoren von relevanter Bedeutung. Die bei erhöhtem Alkoholkonsum immer auftretende Leberverfettung ist nach längerer Karenz rückbildungsfähig, während der weitere Umbau mit Vernarbungen der Leber im Falle einer Zirrhose nicht mehr rückgängig zu machen ist.Aus diesem Grund ist ein Vorsatz mit Alkoholverzicht für einen Monat sicherlich keine schlechte Idee, bringt jedoch langfristig nicht den gewünschten Erfolg.

Die Dosis macht das Gift

Wie auch sonst immer gilt die Regel: die Dosis macht das Gift. Hieraus lässt sich nur ableiten, dass Alkoholkonsum diese oben genannte kritische Dosis nicht überschreiten sollte und zusätzlich Abstinenzintervalle von mindestens drei bis vier Tagen pro Woche sinnvoll sind, um die Regenerationsfähigkeit der Leber zu nutzen.Durch den Alkoholverzicht tut man übrigens nicht nur Gutes für die Leber, sondern auch für den Magen-Darmtrakt und das Gehirn.

Bei letzterem entfällt das Absterben von Gehirnzellen, wie es bei Alkoholrausch zu beobachten ist. Alkoholkonsum kann die Barrierefunktion im Magen-Darmtrakt stören und dafür sorgen, dass Bakterien an Stellen gelangen, an die sie nicht hingehören. Deshalb würde Abstinenz auch hier eine positive Wirkung erzielen.Nicht zuletzt hemmt Alkohol den Abbau von Fett. Wer sich also ausreichend bewegt, gesund ernährt und auf Alkohol verzichtet, kann auch leichter abnehmen.

Ist eine alkoholfreie Alternative ratsam, etwa alkoholfreies Bier oder Wein? Worauf sollte da geachtet werden, auf 0.0 Prozent Alkoholgehalt und möglichst wenig Zucker?

Bei Menschen, denen es nicht so sehr um die eigentliche typische Alkoholwirkung, sondern etwa beim Bier um das Geschmackserlebnis geht, ist ein Ausweichen auf alkoholfreies Bier sicherlich keine schlechte Idee. Wobei das gesamte Ernährungskonzept mit möglichst abwechslungsreicher frischer Kost und Verzicht auf größere Mengen von Zucker ein wichtiger Aspekt ist. Alkoholfreie Biere können, vor allem nach dem Sport konsumiert, isotonische Wirkung haben und den Körper mit Mineralstoffen versorgen. Es gilt aber, auf die Zuckermenge zu achten.

Sind solche Alkoholpausen generell empfehlenswert, auch über den Jahreswechsel hinaus? Können sie womöglich als Indikator für eine beginnende oder eben keine Alkoholabhängigkeit dienen?

Alkoholpausen sind auch über den Jahreswechsel hinaus zu empfehlen. Bei Patienten mit fortgeschrittener Alkoholkrankheit sind diese in der Regel jedoch nicht möglich, da akute Entzugserscheinungen wie Delir, Tremor oder gar epileptische Anfälle in Erscheinung treten können. Hierfür ist ein kontrollierter Entzug unter klinischer Beobachtung in speziell dafür ausgebildeten Kliniken dringend erforderlich.Um es gar nicht erst zu einer Alkoholkrankheit kommen zu lassen, sind deshalb die Einhaltung der oben genannten kritischen Mengen an Alkohol sowie die zwischenzeitlich immer wieder zu empfehlenden, komplett alkoholfreien Episoden angeraten.

Kaffee als Schutz für die Leber

Als guter Leberschutz hat sich in vielen Studien der Genuss von reichlich Bohnenkaffee gezeigt, wobei es hier nicht auf das im Kaffee enthaltene Koffein, sondern auf viele der anderen Inhaltsstoffe ankommt. Die Devise kann deshalb heißen: Häufiger mal mehrere Tassen Kaffee oder auch grünen Tee, statt einer Flasche Bier oder einer Flasche Wein.

Von Christian Bark