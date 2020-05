Wittstocker Fitnessstudio öffnet wieder

Wittstock

Die Corona-Krise hat auch Kunden und dem Team des Wittstocker Fitness- und Gesundheitszentrums „ Funtastic“ in Wittstock eine Zwangspause verschafft. „Seit dem 18. März hatten wir geschlossen“, sagte Inhaber Jörg Blüschke. Für ihn und seine drei festen Mitarbeiter sei in der Zeit wenig zu tun gewesen. „Selbst neue Polster für die Geräte waren schwer zu bekommen, weil die Polsterer zum Teil auch zu hatten“, blickte er zurück.

Hinzu kamen Anrufe von Kunden, die sich regelmäßig danach erkundigten, wann denn endlich wieder geöffnet werde. Deren Warten hat nun ein Ende. Am Donnerstag dürfen die Kunden wieder an den rund 100 Geräten im „ Funtastic“ trainieren. „Wir freuen uns, dass wir wieder durchstarten können, achten aber streng auf Abstands- und Hygieneregeln“, betonte Jörg Blüschke.

Anzeige

Seit über 13 Jahren gibt es das Fitnessstudio an der Rheinsberger Straße. Quelle: Christian Bark

Weitere MAZ+ Artikel

Die Geräte und Hände desinfiziert hätten Mitarbeiter und Kunden schon seit Jahren. „Jetzt erfolgt das noch regelmäßiger“, sagte der Inhaber. Wegen der Abstandsregeln müsse zwischen zwei Trainierenden wenigstens ein Fitnessgerät frei bleiben. Zehn Quadratmeter stünden pro Person an Fläche zur Verfügung. „Bei 1000 Quadratmetern Fläche insgesamt haben wir hier viel Platz und Kapazitäten“, sagte Jörg Blüschke.

Team appelliert an Vernunft der Kunden

Einzeltraining könne ohne weiteres stattfinden, Gruppentraining nicht. Dabei sollten Kunden auf den Körper umhüllende leichte Kleidung achten, um nichts mit schwitziger Haut zu berühren. Kunden mit Erkältungssymptomen sollten zuhause bleiben. Ohnehin appellieren Jörg Blüschke und sein Team an die Vernunft der Kunden. Sie sollten sich nicht länger als nötig im Fitnessstudio aufhalten.

Getränke wird es nicht mehr aus Gläsern, nur noch aus Flaschen geben. Quelle: Christian Bark

Fitnessgetränke und Shakes soll es weiterhin geben, nur eben nicht mehr im Glas. „Entweder bringen die Kunden Trinkflaschen mit oder wir stellen welche zur Verfügung“, sagte der Inhaber.

Schmerzlich vermisst wurden die Fitness- und Gesundheitsgeräte auch von Gerd-Dieter Hellmuth aus Volkwig. Er erkundigte sich am Dienstag schon mal, wann wieder geöffnet wird. „Das hat mir richtig gefehlt“, sagte er. Über den Reha-Sport war er zu Funtastic gekommen, meist fährt er Fahrradergometer oder trainiert am „Milon Zirkel“. Während der Schließung hatte Gerd-Dieter Hellmuth sich anderweitig ausgepowert. „Zum Beispiel mit Zaunstreichen“, sagte er.

Gerd-Dieter Hellmuth aus Volkwig freut sich schon, dass es ab Donnerstag wieder losgeht. Quelle: Christian Bark

Auf seine Fragen, was denn für Utensilien ab Donnerstag wichtig seien, riet ihm Jörg Blüschke zu einem Handtuch und leichten Gartenhandschuhen. „Wir verteilen zwar Plastikhandschuhe an die Kunden, aber in denen schwitzt man manchmal ganz schön“, erklärte der Inhaber. Mitgliedschaftsbeiträge hatte Gerd-Dieter Hellmuth während der Schließung übrigens nicht zahlen müssen.

„Das war schon eine schlimme Zeit, aber nun geht es ja weiter“, so Jörg Blüschke. Er hatte auch auf zwei Demonstrationen für die Wiedereröffnung von Gesundheitsstudios in Potsdam teilgenommen. „Ein gesunder und fitter Körper ist nämlich der beste Schutz für das Immunsystem“, erklärte der Inhaber.

Von Christian Bark