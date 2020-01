Frauentreff feiert das neue Jahr

Wittstock

Am Donnerstagvormittag klangen im Wittstocker Frauentreff im Rathauskeller wieder die Sektgläser. Die Teilnehmer stießen auf das soeben angebrochene neue Jahr 2020 an.

Auch in den kommenden Monaten soll es den Teilnehmern nicht langweilig werden. So sei am kommenden Mittwoch wieder gemeinsames Kegeln angesagt. Zudem planen die Frauen, Referenten für Fachvorträge einzuladen und Ausflüge in die Region zu machen.

Der Treff ist montags bis donnerstags von 9 bis 16 und freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Christian Bark