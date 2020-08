Wittstock

Ein Hauch von Rio war am Donnerstagabend in der Wittstocker Marienkirche aufgekommen. Denn „Das Jazz-Projekt“ hatte sich mal wieder die Ehre gegeben und sein Publikum hauptsächlich mit Stücken aus Lateinamerika erfreut. So etwa gleich zum Einstieg mit Arry Barrosos „ Brazil“, einem Sambastück aus den späten 1930er Jahren, das mit als Vorform für den in den späten 50er Jahren aufkommenden „Bossa Nova“ zu sehen ist.

Jeder Besucher musste sich namentlich in die Liste eintragen. Quelle: Christian Bark

Anzeige

„Bossa Nova bedeutet soviel wie ’Neue Welle’ und war in Südamerika das gegenstück zum Cooljazz in Nordamerika“, erklärte Sören Weber, der am Saxofon zu hören war. Er sang beim Stück „One Note Samba“ aber auch den deutschen Text, den Manfred Krug dazu gedichtet hatte, „Das Lied mit einem Ton“. Es waren aber auch Klassiker wie das „Girl from Ipanema“ oder „ Copacabana“ von Barry Manilow zu hören.

Weitere MAZ+ Artikel

Vom Publikum gab es viel Applaus, auch für Soloeinlagen. Quelle: Christian Bark

Zudem präsentierten die Musiker Jazzstandards wie „Take Five“ von Paul Desmond oder drei „Übungsstücke“ von Karel Velebný. Das Besondere am Jazz-Projekt ist, dass neben Sören Weber am Saxofon und Thomas Kohlmetz am Schlagzeug Wittstocks Kantor, Uwe Metlitzky, nicht etwa auf dem Piano, sondern der Orgel zu hören ist. „3575 Pfeifen sind hier zu hören, uns noch nicht mitgezählt“, witzelte Sören Weber. Das Jazz-Projekt besteht schon seit einigen Jahren. Aus dem Trio ist nun ein Quartett geworden.

Der Wittstocker Gitarrist Karsten Simon hat die Truppe in diesem Jahr verstärkt. „Während Corona hatte ich Zeit, einen Onlinejazzkurs zu belegen. Kurz danach fragte mich Sören, ob ich im Projekt mitmachen möchte“, erklärte Karsten Simon.

Das Jazz-Projekt präsentierte vor allem lateinamerikanische Klänge. Quelle: Christian Bark

Mit Sören Weber und Thomas Kohlmetz habe er schon vor Jahren in einer Kapelle gespielt, Uwe Metlitzky habe er durch den Jazz kennengelernt. Das Quartett trifft sich einmal im Monat, um zusammen zu proben. „Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das hat man auch gesehen“, sagte Sören Weber. Vom Publikum gab es viel Applaus, sodass noch eine Zugabe fällig wurde.

Am Donnerstag, 20. August, sind ab 19 Uhr Helmut Hauskeller an der Panflöte und Martin Heß an der Orgel zu hören. In ihrem Programm „ANIMA MUNDI“ spielen sie Musik aus verschiedenen Jahrhunderten und Regionen. Der Eintritt kostet acht, ermäßigt fünf Euro.

Von Christian Bark