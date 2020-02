Narren begeistern mit neuen Ideen

Wittstock

Über einen bunten Abend und eine gut inszenierte Show konnte sich am Samstagabend das Publikum bei der Abendgala des Wittstocker Carneval Clubs (WCC) freuen. In der Stadthalle erlebten die Besuche, die ebenfalls kostümiert erschienen waren, viele frische Ideen im traditionellen Karnevalsprogramm.

So hatten an dem Abend erstmals Frau Schmidt, alias Jonathan Kludt, und Steffi, alias Steffi Kühl, die Moderation übernommen. Das kam im Publikum gut an. Beide Moderatoren verstanden es, mit kleinen Sticheleien untereinander aber auch dem Talent, für Stimmung zu sorgen, die Zuschauer zu unterhalten.

Die Narren des WCC boten ihrem Publikum ein buntes Programm. Auch die neue Moderation kam gut an.

Dass Steffi Kühl, die eigentlich in Fürstenberg lebt, dem Wittstocker Karneval aber treu geblieben ist, moderierte, war besonderen Umständen zu verdanken. „Normalerweise tanze ich in der Blauen Garde, aber während der Schwangerschaft ist das nicht möglich“, sagte sie.

Von Frau Schmidt, die getreu dem aktuellen WCC-Motto „ Karneval am Dossestrand, Narren außer Rand und Band“, auch als Rettungsschwimmerin vom Dossestrand auftrat, wurde Steffi liebevoll „Die schönste Diskokugel Wittstocks“ genannt.

Neues Moderatorenduo: Frau Schmidt (l.) und Steffi rockten die Show. Quelle: Christian Bark

Für Begeisterung sorgten an dem Abend wieder die Auftritte der Fünkchen, Funken sowie der Blauen Garde. In Garde- und Showtänzen zeigten sie ihr sportliches Talent. Viel Applaus gab es auch für den Tanz des Mariechens, Maria Brendel.

Der Prinz kam ohne Prinzessin

In ihrer politischen Bütt fragte sich Antje Biewald-Blumenthal, was in Wittstock von der Landesgartenschau geblieben ist, bei der Comedy-Einlage sprach WCC-Präsident Egbert Schröder über alterspubertierende Männer.

Ohne seine Prinzessin Waltraud war Karnevalsprinz Jürgen II. erschienen. Die Gattin war erkrankt, wie er sagte. „Vielleicht haben wir in einer der kommenden Sessionen nochmal die Möglichkeit, als Prinzenpaar gemeinsam aufzutreten“, blickte er in die Zukunft.

Prinz Jürgen II. musste ohne seine Prinzessin die Prinzenrede verlesen. Quelle: Christian Bark

Gut beim Publikum kamen weiterhin die Showtänze der Blauen Garde an, die durch ein Glücksrad bestimmt worden waren. Jede Farbe stand für einen Song aus einer anderen Epoche, in welche sich die Frauen blitzschnell hineinkostümieren mussten. Zudem war der Tanz der Funken im Schwarzlicht optisch spektakulär.

Womöglich ihren letzten großen Auftritt in dieser Besetzung hatte die Gesangstruppe „Dossehummeln“. Und überhaupt stehen beim WCC viele Veränderungen an. „Veränderungen sind immer gut“, sagte Egbert Schröder.

Das Publikum schunkelte und sang laut mit. Quelle: Christian Bark

Deshalb lädt der WCC am Samstag, 7. März, ab 13 Uhr zum Casting in das Heizhaus zwischen Netto- und Edeka-Markt. Dort können sich dann 13 Uhr Interessenten für die Fünkchen, ab 13.30 Uhr für die Funken, ab 14 Uhr für die Blaue Garde, ab 15 Uhr für die Dossehummeln und ab 16 Uhr für das Männerballett vorstellen. Auch Interessenten für Technik, Bühnenbild, Kostüm, Comedy und so weiter sind gern gesehen, wie die WCC-Vorsitzende Angelika Wagner betonte.

Egbert Schröder und der Verein hoffen dabei auf viel frischen Wind und neue Idee. „Einige Ideen haben wir ja heute schon umgesetzt. Das kam beim Publikum gut an“, so der WCC-Präsident.

Von Christian Bark