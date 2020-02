Karnevalisten laden zur Castingshow

Wittstock

Seit über drei Jahrzehnten sorgt der Wittstocker Carneval Club (WCC) in der Region für Stimmung. Dass in Wittstock die fünfte Jahreszeit regelmäßig gefeiert werden kann, ist den vielen engagierten Clubmitgliedern und ihren Unterstützern zu verdanken. „Einen großen Mitgliederschwund haben wir nicht zu verzeichnen“, sagt WCC-Präsident Egbert Schröder. Es gebe aber nach wie vor eine Lücke in der Generation zwischen 20 und 40 Jahren. „In dieser Zeit ziehen viele Mitglieder weg, um zu studieren oder auswärts zu arbeiten“, erklärt Egbert Schröder.

In der vergangenen Session 2018/2019 hatte der Verein Schwierigkeiten gehabt, ein Prinzenpaar zu finden. Letztlich waren Egbert Schröder und die WCC-Vorsitzende Angelika Wagner angetreten, um symbolisch die Herrschaft über Wittstock zu übernehmen. In der aktuellen Session hatte der WCC frühzeitig ein Prinzenpaar gefunden.

Jürgen Kontak und seine Frau Waltraud unterstützen den WCC als Prinzenpaar. Quelle: Christian Bark

Aktuell schwingen Prinz Jürgen II. und Prinzessin Waltraud I. das Zepter – Jürgen Kontak und seine Frau Waltraud aus Zootzen hatten sich gerne bereit erklärt, das Prinzenpaar zu stellen. „Wir Vereine haben alle Nachwuchssorgen“, sagt Jürgen Kontak, der zudem Präsident des Gadower Schützenvereins ist. Deshalb sei es wichtig, dass man sich gegenseitig unterstütze. Er und seine Frau waren bereits bei Veranstaltungen anderer Karnevalsvereine im Land mit dabei und repräsentierten Wittstock.

Nachwuchs in allen Bereichen gesucht

Am kommenden Samstag wird das Paar in der heimischen Stadthalle mit den WCC-Narren und ihrem Publikum die Karnevalsabendveranstaltung feiern. Der Spaß beginnt um 20 Uhr und hat jede Menge Show und Tanz im Programm. Am Sonntag darauf folgt dann ab 15 Uhr der Kinderkarneval in der Stadthalle. Nach einer kurzen Verschnaufpause will der Verein dann aktiv sein Nachwuchsproblem angehen.

Das Männerballett soll sich neu formieren. Quelle: Christian Bark

„Wichtig wäre eine Neuauflage des Männerballetts, denn das wird am Samstag leider nicht auftreten“, sagt Angelika Wagner. Zwar tritt die Gesangstruppe „Dossehummeln“ in dieser Session noch einmal auf, doch auch dort auch dort benötige man Nachwuchs. „Deshalb laden wir zu einer Art Castingshow“, so die WCC-Vorsitzende.

Karneval in Wittstock Bereits ab 1954 wurde Karneval in Wittstock gefeiert. 1962 wurde ein zweiter Anlauf gewagt. Der Spaß währte jedoch nur bis Mitte der 60er Jahre. Ab 1984 wurde Fasching im Club der werktätigen Jugend gefeiert. Ein Teil dieser Truppe fand sich ab 1988 zusammen und gründete mit anderen Karnevalbegeisterten den Wittstocker Carneval Club (WCC). Am 11. November 1988 veranstalteten die Narren ihren ersten Umzug. 37 Erwachsene und 15 Kinder sind derzeit Mitglied im WCC. Sie sind Teil der Fünkchen, Funken, Blauen Garde, kümmern sich um Technik, Requisiten und Kostüme. Das Männerballett soll wieder neu entstehen.

Einen Termin dafür gibt es auch schon, und zwar Samstag, 7. März. Treffpunkt ist das Heizhaus zwischen Netto- und Edeka-Markt an der Rosa-Luxemburg-Straße. „Wir suchen Nachwuchs in jeglicher Form“, erklärt Egbert Schröder. Deshalb gebe es an dem Tag einen regelrechten Casting-Marathon. Ab 13 Uhr könnten sich Interessenten für die Fünkchen (6 bis 10 Jahre) vorstellen, ab 13.30 Uhr gehe es mit den Funken (10 bis 18 Jahre) weiter. 14 Uhr bezieht sich das Casting auf die Blaue Garde (18 bis 40 Jahre), 15 Uhr können sich Interessenten für die Dossehummeln (ab 17 Jahre) vorstellen und ab 16 Uhr tanzfreudige Männer für das Männerballett (ab 17 Jahre).

Darüber hinaus ist der WCC immer auf der Suche nach Unterstützern bei der Technik, Kostümen, Requisite, Büttenrednern und und und. „Jeder Interessent ist willkommen und kann bei uns erste Bühnenerfahrungen machen oder sich hinter den Kulissen engagieren“, sagt der WCC-Präsident.

