Astoria gehört zu den 100 Lieblingskinos

Wittstock

Das Wittstocker gehört in diesem Jahr wieder bundesweit zu den 100 Lieblingskinos. Das ergab ein Votum durch Kinofans über die Filmempfehlungs-Community „Moviepilot“. Dabei hatten über 62 000 Kinofans zwischen dem 4. September und 10. Oktober die Chance gehabt, ihre Stimme für ihr Lieblingskino online abzugeben. Der Wettbewerb fand bereits zum dritten Mal in Folge statt. „2017 waren wir schonmal unter den Top 100“, berichtet Neiden Terzijski vom Astoria-Team.

„Von den über 1600 Kinos, die zur Abstimmung bereitstanden, haben mehr als 1200 von euch mindestens eine Stimme bekommen“, heißt es bei Moviepilot. Neben dem Astoria haben es auch das „ Thalia Potsdam“ und „Weltspiegel - Finsterwalde“ aus Brandenburg unter die 100 beliebtesten Kinos geschafft. „Das ist auch eine Bestätigung für uns, dass die Gäste mit uns zufrieden sind“, sagt Neiden Terzijski. Kriterien für die Teilnahme habe es vorab nicht gegeben. „Jedes Kino nimmt automatisch teil“, so der Kinobetreiber.

2. Brigadetreffen steht an

Für das Astoria bedeutet das Votum in erster Linie einen Prestigegewinn. Auch wenn es sich in der Folge für die Top 10 Lieblingskinos qualifizieren und sogar den Titel „ Deutschlands Lieblingskino 2019“ gewinnen würde, wäre das ein symbolischer Preis. „Mal sehen, ob wir dazu die Zeit finden. Derzeit bereiten wir viel für unsere Gäste vor“, sagt Kinobetreiberin Viola Terzijska.

Regisseur Volker Koepp (l.) wird am 9. November wieder dabei sein. Quelle: Christian Bark

So steht am Samstag, 9. November, das zweite „Brigadetreffen“ im Astoria an. Dann sind ehemalige Mitarbeiter des Wittstocker Obertrikotagebetriebs ( OTB) und andere Interessierte eingeladen, den Film „Neues aus Wittstock“ von 1992 zu schauen. Es ist der letzte gedrehte Film der Wittstock-Filmreihe. Regisseur Volker Koepp wird wieder dabei sein. Einlass ist ab 15 Uhr, der Film beginnt ab 16 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro. Besucher in OTB-Kleidung oder ähnlicher Aufmachung bekommen ein Glas Begrüßungssekt gratis.

Von Christian Bark