Kino lädt zum Aktionstag für Menschen mit Handicap

Wittstock

Am kommenden Dienstag, 3. Dezember, ist „ Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung“. Unter diesem Namen wird seit über zwölf Jahren an jene gedacht, die durch ein Handicap in der Gesellschaft benachteiligt sind.

Erstmals wird der Aktionstag nun auch in Wittstock ausgeschmückt. Und zwar im Kino Astoria. Das zeigt am Dienstag den Dokumentarfilm „Menschsein – Wer sind wir füreinander“. „Im Film wird der Protagonist, der in seiner Kindheit Berührungsängste mit Behinderten hatte, 23 Nationen bereisen, um jenen Menschen zu begegnen“, erklärt Kinobetreiberin Viola Terzijska.

Szene aus dem Film „Menschsein“. Quelle: Verleih

An ihrer Seite hat sie zahlreiche Institutionen, wie etwa die Kontakt- und Beratungsstelle ( KBS) der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Wittstock. „Wir hatten schon in der Vergangenheit bei der Aktion Mensch gut zusammengearbeitet“, berichtet KBS-Betreuerin Katrin Ulmer. Die KBS sei in Wittstock Anlaufpunkt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, aber auch mit physischen Problemen. Seit Beginn des Jahres bietet auch die Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) ihren Service in der KBS an.

Berührungsängste sollen abgebaut werden

Entsprechend wird auch EUTB-Initiatorin Antje Wolter am Dienstag im Kino zugegen sein. Los geht es ab 13.30 Uhr. Dann öffnet das Astoria für die Besucher und lädt zu Gesprächen an Infoständen der EUTB, KBS und Awo-Tagesstätte und des Friedenshortes aus Heiligengrabe. All diese Institutionen bieten Hilfe für Menschen mit Behinderung in der Region. „Wir wollen mit den Besuchern über ihre Erfahrungen und Fragen sprechen“, sagt Katrin Ulmer.

Ab 14 Uhr erfolgt die Begrüßung durch Viola Terzijska und die Initiatoren. Dann wird ein Teil der Gruppe „Kampfsport ohne Grenzen – Inklusion und Integration“ eine Vorführung bieten, die gern mit einem Augenzwinkern betrachtet werden darf. „In der Gruppe trainieren sowohl in Wittstock als auch in Pritzwalk etwa 20 Menschen mit Handicap“, erklärt Katrin Ulmer.

Im Anschluss folgt der Film, der übrigens bundesweit nur an diesem Tag in ausgewählten Kinos gezeigt wird. Willkommen sind aber nicht nur Menschen mit Behinderung, wie Viola Terzijska betont. „Wir wollen an dem Tag auch Berührungsängste abbauen“, sagt sie. Der Aktionstag wird von der Aktion Mensch und der Lebenshilfe unterstützt. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Von Christian Bark