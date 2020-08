Wittstock

Das Team des Wittstocker Kinos „Astoria“ muss wegen der Corona-Krise neue Wege beschreiten. Seit einigen Wochen kommt nun schon eine aufblasbare Leinwand zum Einsatz, mit der das Team zuletzt Autokino in Wittstock und Freilichtkino in Flecken Zechlin veranstaltet hat.

Am Freitagabend gab es dann auf dem Wittstocker Amtshof erstmals Freilichtkino. Das Astoria zeigte den Film „A Star Is Born“. „Corona macht uns mega viele Sorgen und wir werden als Kino weiterhin viele Probleme haben“, sagte Kinobetreiberin Viola Terzijska. Sie und ihr Team wüsten nicht, wo der Weg hingehe bei den Abstandsregeln, geringerer Auslastung und keinerlei Filmneuerscheinungen.

Zur Galerie Erstmals veranstaltete das Team des Kinos „Astoria“ Freilichtkino in Wittstock. Damit ließen die Organisatoren so manche Erinnerung an die Freilichtbühne wach werden.

Die Kinobetreiberin bedankte sich ausdrücklich bei der Stadt Wittstock, die dem Astoria den Amtshof zur Verfügung gestellt hatte. Dieser war nun also nach der Landesgartenschau ( Laga) 2019 einmal mehr zum Veranstaltungsort für Kultur geworden.

„Auf der Laga hab ich mit unserer Band ’Drei-Live’ letztes Jahr auch dreimal gespielt“, erinnerte sich Peter Jekal. Der Saxofonist aus Pritzwalk war kurzfristig nach Wittstock gekommen, um den Besuchern die Zeit bis zur Dämmerung etwas zu versüßen. Er spielte Jazz und Evergreens auf seinem Saxofon.

Peter Jekal aus Pritzwalk war mit dem Saxofon zur Stelle. Quelle: Christian Bark

Über Egbert Schröder, der für den Ton verantwortlich war und im Kino bisher regelmäßig zu Kulturveranstaltungen geladen hatte, war der Kontakt zu Peter Jekal entstanden. „Wir müssen in diesen Zeiten noch mehr zusammenhalten“, sagte Egbert Schröder.

Wer auf der Wiese vor der großen leinwand Platz nahm,. konnte das mit Picknickdecken oder selbst mitgebrachten Stühlen tun. Für eine geringe Gebühr konnten sich auch Stühle ausgeliehen werden. Am Imbiss gab es kinotypische Getränke und Snacks, zudem brutzelte das Astoria-Team auch Würstchen auf dem Grill.

Viele Gäste hatten ihre eigenen Stühle mitgebracht. Quelle: Christian Bark

„Wer hier heute nicht dabei ist, verpasst was“, sagte Doreen Fink, die es sich mit ihrer Tochter in den Stühlen bequem gemacht hatte. Sie erinnere die Atmosphäre an Zeiten, als die Freilichtbühne im Amtshof noch zahlreiche Gäste zu Kulturveranstaltungen gelockt hatte. „Es gab damals sogar Sommerfilmtage. Das erlebt hier und heute ein Revival“, sagte Egbert Schröder.

Tombola brachte Freikarten für die Gäste

Neben Saxofonklängen und Leckereien gab es für das Publikum vor Filmbeginn noch eine Auslosung. Jeder Kinogast hatte automatisch an einer Tombola teilgenommen. Die Sieger erhielten Karten für das André-Rieu-Maastricht-Konzert, das das Kino am Sonntag zeigt, für die ebenfalls am Sonntag stattfindende Comedyveranstaltung mit Patrizia Moresco sowie die Konzertübertragung von Geiger David am 30. August im Kino.

Die Sieger der Tombola wurden gekürt. Quelle: Christian Bark

Gegen 21.15 Uhr konnte mit Einbruch der Dämmerung der Hochleistungsbeamer gestartet werden und den Film über die Leinwand flimmern lassen. Viele der Gäste lobten das Filmerlebnis als ein ganz besonderes und die Veranstaltung als Bereicherung für Wittstock.

"A Star Is Born" bekamen die Gäste im Amtshof zu sehen. Quelle: Christian Bark

Für Viola Terzijska und ihr Team gab es mit Blick auf die Besucherzahlen noch „Luft nach oben“, insgesamt war sie mit der Resonanz der Wittstocker aber zufrieden. Wann ein solches Freilichtkino in Wittstock wiederholt werden kann, wusste die Kinobetreiberin noch nicht. „Das hängt auch immer stark vom Wetter ab“, sagte sie.

Dafür setzt das Astoria aber sein Autokino fort, nämlich am „ Bärenwald Müritz“ in Stuer. bei Plau. Dort wird am Dienstag „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“, Mittwoch die Neuverfilmung von „Der König der Löwen“ und Donnerstag „Das perfekte Geheimnis“ gezeigt. Los geht es immer um 21 Uhr.

Von Christian Bark