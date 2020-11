Wittstock/Zempow

Für die Kinos in der Region dürfte die Bilanz 2020 wohl eher durchwachsen ausfallen. Zumindest das Wittstocker Kino „Astoria“ hat nach dem ersten Lockdown zwischen März und Juli wegen der Corona-Pandemie nun seit Anfang November wieder schließen müssen.

An eine zeitnahe Wiedereröffnung in diesem Jahr glaubt Kinobetreiber Najden Terzijski nicht mehr. „Man kann nicht einfach auf einen Knopf drücken und von heut auf morgen geht es weiter“, erklärt er. Das brauche viel Vorlauf und vor allem Werbung sowie die Lust des Publikums, wieder ins Kino gehen zu wollen. Abgesehen davon sei es gerade jetzt schwierig, weil kaum neue Filme auf dem Markt erschienen sind.

Anzeige

Das Kino "Astoria" musst im November wieder schließen. Eine Wiedereröffnung ist für 2020 nicht vorgesehen. Quelle: Christian Bark

Aufgeben will das Astoria-Team aber nicht – im Gegenteil. Jeden Dienstag öffnet das Kino jetzt wieder, um von 10 bis 12.30 und von 18 bis 19.30 Uhr Gutscheine zu verkaufen. „Die gibt es auch in einer stylischen Filmdose“, sagt Najden Terzijski.

Kino wird wieder mobil

Was das kommende Jahr und mögliche Impfstoffe für die Branche bringen, kann der Kinobetreiber noch nicht sagen. Wohl aber will das Astoria wieder Freiluftkino machen. Mit einer aufblasbaren mobilen Leinwand war das Kino schon in diesem Jahr unterwegs, etwa auf dem Wittstocker Amtshof und in Flecken Zechlin. „Mobiles Kino ist auch 2021 geplant“, kündigt Najden Terzijski an.

Kino unter freiem Himmel hat es in diesem Jahr auch seit Jahren wieder im Autokino Zempow gegeben. Betreiberin Denise Grduszak sowie der Zempower Dorfkulturverein als Träger blicken auf eine gute erste Saison zurück. 3700 Besucher hatten zwischen Ende Mai und Ende Oktober 80 Filme über die Leinwand flimmern sehen.

Swantje Schäkel (l.) und Denise Grduszak bei ihrer Ansprache zum Saisonende auf dem Autokino-Gelände in Zempow. Quelle: Björn Wagener

„Wir werden an Himmelfahrt wieder öffnen“, kündigt Denise Grduszak an. Geplant sei „ganz viel Schönes“. Etwa Filmworkshops, Fahrradwochenenden, ein Reisefilmfestival sowie Anfang Mai erstmal ein großer Arbeitseinsatz.

Die Stummfilmkonzertreihe soll fortgesetzt werden, es wird Mottofilmabende geben. Außerdem wird der Trägerverein nun von einem weiteren Verein unterstützt, der am vergangenen Wochenende gegründet worden ist. „Kulturelles Autokino Zempow“ will laut Denise Grduszak seinen Fokus auf Kino, Kunst und Medienpädagogik legen. Während der Dorfkulturverein hauptsächlich die Trödelmärkte organisieren wird.

„Kunst im Kino“, also Kabarett und Comedy mit Veranstalter Egbert Schröder soll es bald auch wieder im Astoria geben. „Allerdings ist das schwierig mit den Abstandsregeln, weil sich nur voll besetzte Säle für solche Veranstaltungen rechnen“, erklärt Najden Terzijski. Das Astoria wolle die Konzepte aber als Kulturstätte unbedingt fortsetzen.

Mehr zu den Kinos unter: www.autokino-zempow.de und www.kino-astoria.de.

Von Christian Bark