Wittstocker Kino zeigt Radreise um die Welt

Wittstock

43.578 Kilometer und 41 Länder hat Dennis Kailling bei seiner Weltumrundung zurückgelegt. Hauptsächlich war er die 761 Tage mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Am Freitagabend war er zu Gast im Wittstocker Kino Astoria, wo sein Film „Besser Welt als nie“ über die Leinwand flimmerte.

Zuvor hatte Kinobetreiberin Viola Terzijska das Publikum, das trotz der Coronavirus-Gefahr zahlreich erschienen war, begrüßt. „Hoffen wir, dass unser Kino als einer der letzten Kulturstätten in der Stadt geöffnet“, sagt sie.

Kinobetreiberin Viola Terzijska begrüßte das Publikum. Quelle: Christian Bark

Danach folgten 111 Minuten Film. Die Dokumentation zeigte die lange Reise von Dennis Krailling von seiner Heimat im hessischen Gelnhausen. über Länder wie die Türkei, Armenien oder den Iran. Es war die erste große Fahrradreise des jungen Hessen. Neben vielen Kilometern bergab musste er sich so manche Höhe er erstrampeln.

Über verschiedene Onlineplattformen hatte sich der Radfahrer zuvor Gastgeber für eine Übernachtung gesucht, andere Menschen traf er rein zufällig. „Ich habe mich vor allem immer am Dorfkiosk aufgehalten und so sind viele Kontakte entstanden“, berichtete Dennis Kailling nach dem Film.

Mit dem Rad musste Dennis Kailling zahlreiche Höhen erklimmen. Quelle: Christian Bark

Während seiner Reise sind viele beeindruckende Bilder und Filmsequenzen entstanden, aber auch die eine oder andere Erkenntnis. Zum Beispiel darüber, dass Vorurteile kaum etwas gelten. So seien die Menschen im Iran äußerst gastfreundlich, da dort ein Gast als Geschenk Gottes gelte.

Während seiner Reise ist der junge Hesse viele Risiken eingegangen, hat aber immer Glück mit seinen Kontakten gehabt. „Solange man auf sein Bauchgefühl hört, kann einem fast nichts passieren“, sagte er im Film.

Platten: Dennis Kailling wurde beim Flicken immer besser. Quelle: Christia

Über Indien, Myanmar und Indonesien ging es nach Australien. Dort waren dem Weltenbummler die Ameisen ins Toastbrot gekrabbelt, wie er erzählte. Weil er nichts anderes zu Essen hatte, wurden die Tierchen eben mitgegessen. In Australien ging es von Darwin bis Sydney und viele Kilometer durch das Outback.

Später, in den USA, war Dennis Kailling einige Monate lang mit seinem Studienfreund Robert unterwegs. Immer wieder beschrieb er neben den Naturschönheiten politische und gesellschaftliche Besonderheiten der jeweiligen Regionen. So etwa die Gefahr durch Waffengewalt in El Salvador in Mittelamerika, wo Dennis Kailling dann später wieder allein durchradelte.

Mit dem Publikum im Wittstocker Kino kam Dennis Kailling ins Gespräch. Quelle: Christian Bark

Trotz zahlreicher Tage, an denen die Motivation, weiterzuradeln, nicht sehr hoch war, stellte der junge Hesse am Ende seiner Reise doch fest, was ihn glücklich macht. Nämlich zwei Räder, Zeit und die freie Entscheidung, wo es als nächstes hingeht.

Buchautor statt Bauingenieur

Von Rio de Janeiro ging es für Dennis Kailling nach etwa zwei Jahren Fahrt über Marokko, Spanien und Frankreich zurück nach Deutschland. Und für den Weltenbummler war es sicher nicht die letzte Reise, wie er am Freitagabend sagte.

In der anschließenden Fragerunde gab Dennis Kailling weitere Informationen über seine Tour. Etwa, dass er mit rund 15 Euro pro Tag ausgekommen sei, jedem anderen Radreisenden eine Powerbank für das Laden des Mobiltelefons empfiehlt und dass sein ursprünglich studierter Beruf des Bauingenieurs heute nichts mehr für ihn ist.

Im Foyer gab Dennis Kailling Autogramme und verkaufte Bücher. Quelle: Christian Bark

Stattdessen hat Dennis Kailling ein Buch über seine Reise geschrieben, das er an dem Abend auch in Wittstock gut verkauft bekam. „Wegen Corona habt ihr ja jetzt mehr Zeit zum Lesen“, witzelte er. Sein Fahrrad hatte der Weltenbummler übrigens auch dabei. Im Kinofoyer vertiefte er sich mit den Gästen noch in Gespräche.

Der Film war Teil der neuen Reihe im Astoria „Reisen um die Welt“. Der nächste Film in der Reihe heißt „ Spitzbergen –auf Expedition in der Arktis“. Er wird am Donnerstag, 2. April, ab 19.30 Uhr gezeigt. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Von Christian Bark