Wittstock

Mit dem „Schaufenster ländlicher Raum“ will die Stadt Wittstock im Rahmen der Landesgartenschau ( Laga) auf ihre zahlreichen Facetten aufmerksam machen. Nach Landwirtschaft und Schulen hatten am Samstag nun auch die Kitas Gelegenheit dazu. Acht Einrichtungen aus der Kernstadt und den Ortsteilen nutzten die Gelegenheit, sich einem breiten Publikum vorzustellen.

So informierte die Kita „Waldring“ über ihre Projekte und Partner. Wie an ihrem Stand gab es auch an jenem der Kita „Dossespatzen“ Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Die Einnahmen sollen Projekten in der Kita zugutekommen. „Bei uns liegt der Fokus auf der Vorschule und der frühkindlichen Entwicklung“, erklärte Kita-Leiterin Silvana Haack.

Zur Galerie Acht Kitas aus Wittstock und den Ortsteilen präsentierten sich und ihre Konzepte auf dem Markt beim „Schaufenster ländlicher Raum“.

Die Kita „Regenbogen“ aus Berlinchen will die Einnahmen, die sie aus Holzbasteleien und bunten Steinen in eine Kremserfahrt und ihren Titel „ Kita mit Biss“ investieren. „Dabei setzen wir vor allem auf gesunde Ernährung und frühzeitige Abgewöhnung vom Nuckel“, erklärte Erzieherin Julienne Schläfke.

Sie lobte den Kita-Tag auf dem Markt als gute Gelegenheit, besonders für die Ortsteile, ihre Einrichtungen zu präsentieren. Denn dort gibt es noch die meisten freien Kita-Plätze in Wittstock. „Die Einrichtungen der Kernstadt sind fast vollständig ausgelastet“, bestätigte auch Wittstocks Vizebürgermeisterin und vormalige Kulturamtsleiterin, Dorothea Stüben.

Der Evangelische Kindergarten im Beginenhaus ist gut ausgelastet, freute sich aber trotzdem über Interessenten. Quelle: Christian Bark

Oft würden Eltern dann auf Kitas in den Ortsteilen verwiesen, wo sie ihre Kinder auch lassen würden, wenn wieder ein Platz in der Stadt frei werden würde. Keine freien Plätze gibt es derzeit auch im Evangelischen Kindergarten im Beginenhaus in Wittstock. „Wir freuen uns aber trotzdem über Interessenten für die Warteliste“, sagte Leiterin Karola Klostermann.

Kita aus Schuhkartons

Rasch ins Gespräch konnten Eltern am Samstag mit Erziehern der Kita „Kinderland“ kommen, allein schon wegen eines Models der Kita. „Jeder hat seinen Bereich mit Schuhkartons gebastelt“, erklärte Erzieherin Marion Wolgem. So könne man das Konzept jeweils anschaulich erklären.

Bei der Kita „Villa Sonnenschein“ in Fretzdorf ist das Konzept vor allem Natur und Umwelt, wie die Leiterin, Ines Riemer, erklärte. Ähnlich ist das auch bei der Kita „Waldwichtel“ in Dossow. Dort ist der Name Programm und die Kinder unternehmen möglichst viele Ausflüge in den Wald.

Wittstocks einzige „Kneipp-Kita“ ist die Kita „Spatzennest“ in Freyenstein. Die bot den Besuchern am Samstag unter anderem Ölmassagebäder für die Hände und Armbäder. „Die beleben sowohl im heißen Sommer, als auch im ermüdenden Winter“, sagte Erzieherin Lisa Treige.

Die Kneipp-Kita "Spatzennest" aus Freyenstein bot unter anderem Armbäder und Hand-Öl-Massage-Bäder an. Quelle: Christian Bark

Dorothea Stüben zeigte sich zufrieden mit dem Interesse der Besucher an den Konzepten der Einrichtungen. „Die Vielfalt unserer Kitas ist einfach nur bemerkenswert“, sagte sie. Darüber hinaus sei auch das Gestaltungsangebot, von Basteln bis Kinderschminken, eine tolle Aktion der Kitas auf dem Markt gewesen.

Das nächste „Schaufenster ländlicher Raum“ findet am kommenden Samstag statt. Dann heißt es auf dem Markt ab 15 Uhr „Wittstocker an einem Tisch“.

Von Christian Bark