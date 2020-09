Wittstock

Das Gärtnerglück bleibt dem Wittstocker Jürgen Radunz auch in diesem Jahr hold. 15 Sonnenblumen, zum Teil mit feuerroten Blüten, gedeihen auf seiner Parzelle in der Kleingartenanlage „Am Sonnenhügel“. Die höchsten von ihnen messen schon 3,40 Meter. „Im vergangenen Jahr waren die Blumen 4,30 Meter hoch, wir haben dieses Jahr also einen Zahlendreher“, sagt Jürgen Radunz.

Seit 26 Jahren hegt und pflegt er seinen 300-Quadratmeter großen Garten, den er gemeinsam mit Lebensgefährtin Karola Rönisch gepachtet hat. Bisher waren die Sonnenblumen immer nur etwas über zwei Meter hoch gewesen, seit vergangenem Jahr erreichen die Blumen jedoch enorme Höhen.

Anzeige

Elf Tomatensorten gedeihen im Gewächshaus. Quelle: Christian Bark

Weitere MAZ+ Artikel

Die Kerne sind willkommenes Futter für Vögel aber auch Snacks für Jürgen Radunz selbst. „Ich trocken die Kerne und dann kommen sie auch in den Salat“, sagt er. Zum Naschen und für Salat wächst noch weit mehr im Kleingarten. So etwa elf Tomatensorten, darunter Ochsenherzen.

Dass Sonnenblumen und Co. derzeit in die Höhe schießen, beobachtet auch Gertrud Dittrich. Sie ist Vorstandsmitglied in der Anlage „Am Sonnenhügel“ und Geschäftsführerin des Ortsverbands der Gartenfreunde in Wittstock. „Das Wetter passt dieses Jahr, auch vom Regen her“, berichtet sie.

Parzellen sind gut nachgefragt

Leider wirke sich das nicht auf die Ernte in ihrem Garten aus. „Mit Birne ist dieses Jahr nichts geworden und die Apfelernte sieht auch nicht so gut aus“, sagt Gertrud Dittrich.

Klagen kann hingegen Jürgen Radunz in jeder Hinsicht nicht. Neuerdings wachsen Kräuter und Salat in seinem neu angelegten Hochbeet. In der Zeit des Corona-Lockdowns hatte er viel Zeit auf der Parzelle verbracht. „Und dabei immer an die armen Leute in ihren Plattenbauwohnungen gedacht, die nicht so ein kleines Paradies haben“, fügt der Kleingärtner hinzu.

Im neuen Hochbeet wachsen Kräuter und Salat. Quelle: Christian Bark

In der Tat hat die Corona-Zeit die Nachfrage nach Kleingärten im Raum Wittstock aber auch landesweit erhöht. „Mich hatten schon Leute gefragt, ob was in unserer Sparte frei ist“, berichtet Jürgen Radunz.

Das bestätigt auch Gertrud Dittrich. Zumindest „Am Sonnenhügel“ könnten aber im kommenden Jahr wieder zwei Parzellen frei werden. Weitere Informationen zu anderen Vereinen will sie in Erfahrung bringen, wenn der Vorstand des Ortsvereins nach langer Corona-Pause kommende Woche wieder zusammenkommen kann.

Von Christian Bark