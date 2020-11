Wittstock

Für so ziemlich jeden Kleintierzüchterverein ist die Zuchtschau meist der Höhepunkt des Jahres. „Dann stehen die Tiere voll im Saft und sind aus der Mauser“, erklärt Karl-Heinz Schneider, Vorsitzender des Wittstocker Kleintierzuchtvereins Cypria. Seit seiner Gründung im Jahr 1882 hat der Verein jedes Jahr zu einer Zuchtschau geladen.

„Immer an wechselnden Standorten, weil wir kein Vereinshaus haben“, sagt Karl-Heinz Schneider. Er erinnert sich diesbezüglich an „Lobbes Turnhalle“ in der Burgstraße, den „Eierspeicher“ am Bahnhof, die ZBO-Halle am Zootzener Damm oder die Waldring- sowie Polthier-Turnhalle, wo die Schau zuletzt immer stattgefunden hatte. „Am schönsten war es aber im Stadtgarten“, schwärmt der Vereinsvorsitzende, der fast 60 Jahre dabei ist.

Zahlreiche Pokale hat Karl-Heinz Schneider in seiner 59-jährigen Züchterkarriere schon gewonnen. Quelle: Christian Bark

In diesem Jahr hätte die Schau erstmals in der Wittstocker Stadthalle stattfinden sollen. „Wohl auch wegen der besser einzuhaltenden Abstände“, so Karl-Heinz Schneider. Und bis zuletzt hatten er und seine Vereinsmitglieder auch gehofft, dass es so sein wird. „Alles war vorbereitet, wir hatten ein Hygienekonzept mit Trennwänden erarbeitet“, sagt Karl-Heinz Schneider.

Ganz zu schweigen von der Arbeit, die im Vorfeld in die Organisation geflossen war. Dabei hebt er besonders die Arbeit des Vorstandsmitglieds Klaus-Dieter Müller hervor. Gut 50 Aussteller wären erwartet worden. Doch der erneute Corona-Lockdown führt nun dazu, dass die Züchter erstmals nach 138 keine Zuchtschau veranstalten können.

Preisbänder sind bereits gefertigt worden. Quelle: Christian Bark

„Das ist natürlich bitter“, sagt der Vorsitzende. Pokale seien schon mit einem Datum versehen worden, das Ehrenband des Landeskleintierzuchtverbands Berlin-Brandenburg trage die Jahreszahl 2020, die Preisrichter seien gebucht gewesen. „Wir hätten mit großem Interesse gerechnet, weil viele Zuchtschauen, auch überregionale, in diesem Jahr ausfallen mussten“, so Karl-Heinz Schneider.

Premiere fürs Wittstocker Band

Doch es sollte wohl nicht sein. Immerhin, das „Wittstocker Band“, das dieses Jahr erstmals von den Preisrichtern hätte vergeben werden sollen, ist zeitlos, weil ohne Datumaufdruck. „Das soll unsere lokale Arbeit auch nochmal aufwerten“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Der Wittstocker Verein Cypria D 274 1882 wurde der Kleintierzüchterverein Cypria D 274 Wittstock und Umgebung gegründet. 1919 vereinigten sich schließlich die Geflügelzüchter mit dem Kaninchenzüchterverein. Zu DDR-Zeiten war der Verein Teil des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter. Heute ist er Mitglied im Prignitzer Kleintierzuchtverband. 17 Mitglieder sind derzeit noch im Verein aktiv. In den 1960er Jahren waren es noch bis zu 70. Das jüngste Mitglied ist 21 Jahre, das älteste 85. Der Altersdurchschnitt liegt bei 50 Jahren. Es gibt auch die Möglichkeit, den Verein als passives Mitglied zu unterstützen. Jedes Jahr nehmen die Kleintierzüchter am Erntefest in Biesen teil. Außerdem bereiten sie ihre Zuchtschau an wechselnden Standorten in Wittstock vor. Jeden zweiten Dienstag im Monat treffen sich die Züchter ab 19 Uhr im Biesener Feuerwehrgerätehaus zur Mitgliederversammlung. Darüber hinaus gibt es Grill- und Spielabende. Vieles musste aber 2020 wegen der Corona-Pandemie entfallen.

Karl-Heinz Schneider, der jetzt nur noch Tauben, etwa Texaner und indische Pfauentauben züchtet, war zuletzt noch Aussteller auf der Zuchtschau der Blumenthaler Kleintierzüchter Ende Oktober gewesen. „Da hatte man uns schon bedauert, dass wir unsere wohl absagen werden müssen“, blickt Karl-Heinz Schneider zurück.

Trotzdem will Cypria auf diesen Weg noch einmal ein Lebenszeichen versenden. „Wir machen weiter und freuen uns auf 2021“, sagt der Vereinsvorsitzende. Wenngleich auch viele Aktivitäten wie etwa Grill- und Spielabende ausfallen mussten und Treffen nur sporadisch möglich waren, so sind die Züchter doch optimistisch. Die Mitgliederzahl sei konstant geblieben und das Züchten lenke von den Corona-Sorgen ab.

Bild aus den 60er Jahren mit dem langjährigen Vorsitzenden Otto Valerius (Mitte). Quelle: Christian Bark

Und dann ist da das Jahr 2022, in dem Cypria sein 140-jähriges Bestehen groß feiern möchte. „Dann hoffentlich auch wieder mit einer Zuchtschau und vielen Unterstützern“, sagt Karl-Heinz Schneider. Für potenzielle neue Mitglieder sei Cypria übrigens immer offen.

Christian Bark