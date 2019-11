Kneipe will mit noch mehr Kultur locken

Wittstock

Gastwirt Thomas Risse, der mit seiner Frau Wilma in der Wittstocker Königstraße 27 die Kneipe „ Ausspann 27“ betreibt, ist kulturell auf den Geschmack gekommen. Seit Februar dieses Jahres ist sein Lokal regelmäßiger Treffpunkt der freien Künstlerveranstaltung „Bühne 11“. „Es freut mich, zu sehen, wie das Ganze von den Gästen so gut angenommen wird“, sagt Thomas Risse.

Im Mai hatte der Gastwirt seinen Biergarten im historischen Vierseitenhof der alten Ausspanne eröffnet. Vom 1. Mai bis 2. Oktober war dort die Bühne 11 erstmals unter freiem Himmel zu erleben gewesen. Dem Publikum schien diese neue Form der Veranstaltung gefallen zu haben. „Der Hof war oft so gut besucht, dass sich die Gäste ihre eigenen Stühle mitgebracht haben“, blickt Thomas Risse zurück.

Kneipenwirt Thomas Risse und seine Frau Wilma wollen die Ausspann 27 auch im Winter musikalisch beleben. Quelle: Christian Bark

Von bis zu 300 Gästen geht der Gastwirt im Maximum aus. Die meisten davon kamen aus Wittstock und Umgebung. „Sicher waren aber auch einige Besucher der Landesgartenschau darunter“, so Thomas Risse. Ihn freue besonders, dass auch das künstlerische Niveau immer auf einem hohen Stand gewesen sei und vor allem abwechslungsreich. „Die Künstler kommen aus Mecklenburg, Hamburg, Berlin, der Westprignitz und aus unserer Region“, sagt Thomas Risse.

Initiatoren freuen sich auf weitere Zusammenarbeit

Auch die Initiatoren der Bühne 11 zeigen sich nach wie vor angetan vom Veranstaltungsort. „Das war schon etwas Besonderes, unter freiem Himmel in dem Hof zu spielen“, sagt Mitinitiator Gerhard Richter. Mit den Wirtsleuten verstehe man sich super. „Wir freuen uns, auch im Winter weiter in der Ausspann auftreten zu dürfen“, so Gerhard Richter.

Ab Mai hatte die Bühne 11 im historischen Vierseitenhof stattgefunden. Quelle: Christian Bark

Bevor es im kommenden Mai wieder in den Hof geht, wird die Bühne 11 im Herbst und Winter im Gasthaus stattfinden. „Das wird eine Herausforderung. Wir müssen das Publikum von knapp 300 Besuchern auf gut 50 herunterfahren“, sagt Thomas Risse. Priorität hätten dabei die Musiker. Die sollten möglichst früh da sein, etwa eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. „Wir müssen auch gucken, ob wir Tische auslagern und so mehr Raum für Sitz- und Stehplätze schaffen“, sagt Wilma Risse. Ein Anstellen oder Reservieren von Tischen bringt laut Thomas Risse nichts. Ab 19 Uhr würden die Besucher eingelassen.

Weitere musikalische Abend geplant

Wie gewohnt soll die Bühne 11 weiterhin am ersten Mittwoch eines Monats in der Ausspann 27 stattfinden. Ausgenommen sei der Januar, da der Termin dann auf den Neujahrstag fallen würde. Und Thomas Risse plant zudem, seine Kneipe in der „trostlosen“ Jahreszeit mit noch mehr Musik zu beleben. Bereits jetzt befinde er sich in Gespräch mit Künstlern, die dann mal außerhalb der Bühne 11 in seiner Kneipe auftreten könnten.

Der Musiker Rob Wilson könnte künftig in der Ausspann 27 auftreten. Quelle: Christian Bark

„Unter anderem ist das Rob Wilson aus Wernikow“, erklärt Thomas Risse. Der Musiker sei bei seinem ersten Auftritt in der Ausspann 27 bei der Oktober-Bühne-11 begeistert von dem Ambiente gewesen. „So könnten wir in Zukunft hin und wieder zur gemütlichen Kneipennacht mit Livemusik einladen“, sagt der Gastwirt.

Die Bühne 11 findet diese Woche Mittwoch ab 19 Uhr wieder in der Ausspann 27 statt. Neben Livemusik und künstlerischen Darbietungen gibt es wieder Getränke und Snacks.

