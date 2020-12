Wittstock

Sein weißes Gewand und frostige Tage in tiefen Minusgradbereichen hat der Winter in der Gegenwart ein Stück weit verloren. Und so wird die kalte Jahreszeit mit der neuen Ausstellung „Winter-Weihnachts-Zeit“ in den Kreismuseen „Alte Bischofsburg“ in Wittstock nicht nur in allen Facetten gefeiert, sondern auch nachdenklich betrachtet. „Der Klimawandel führt dazu, dass es den Winter, wie man ihn kannte, kaum noch gibt“, sagt Museumsleiterin Antje Zeiger.

In der Ausstellung, seit November in den Museen aufgebaut worden ist und nun nur noch auf die Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown wartet, soll auch auf die Veränderungen des Winters in den vergangenen 120 Jahren aufmerksam gemacht werden.

Anzeige

Zur Galerie Die Ausstellung „Winter-Weihnachts-Zeit“ feiert alle Facetten des Winters. Alles ist vorbereitet, die Ausstellung kann nach dem Lockdown besucht werden.

Entstanden ist die Ausstellung in Zusammenarbeit mit den Museen der Burg Beeskow und dem Archiv historische Alltagsfotografie in Kleinmachnow. Maßgeblich für die Gestaltung verantwortlich sind laut Antje Zeiger die Archivbetreiber Susann Hellemann und Lothar Binger. „Das ist mittlerweile unsere fünfte gemeinsame Ausstellung“, sagt die Museumsleiterin.

Über 300 Exponate umfasst die Ausstellung. Viele stammen aus dem Fundus der Wittstocker Kreismuseen, es gibt aber auch zahlreiche Leihgaben von Menschen aus der Region. So wird der Besucher gleich zu Beginn von einer Fotowand empfangen, auf der winterliche Aufnahmen aus dem Raum Wittstock, Heiligengrabe, Kyritz und Neuruppin zu sehen sind.

Die Baude auf dem Scharfenberg in Wittstock Anfang der 30er Jahre. Quelle: Christian Bark

So etwa ein Foto von 1933, das die ehemalige Baude auf dem Scharfenberg in Wittstock zeigt. „Hier wurde mal Wintersport betrieben“, erklärt Antje Zeiger. Von schneegefüllten Straßen in den 1960er Jahren bis hin zu einem der wenigen Schneefälle im Jahr 2020 auf dem Wittstocker Amtshof erwarten die Besucher zahlreiche Hingucker.

Dazukommen Wintersportutensilien wie Schlitten oder Skier. Ein Paar Holzskier ist sogar 1965 in der Tischlerei Schulz in Heiligengrabe gefertigt worden. Winterpullover, die in der Ausstellung zu sehen sind, stammen zum Teil aus dem Obertrikotagebetrieb ( OTB) Wittstock.

Winterpullis wurden auch im Wittstocker OTB hergestellt. Quelle: Christian Bark

Aufnahmen aus dem 1920er Jahren zeigen, wie der Winter in Berlin und Brandenburg früher noch zelebriert wurde. Thematisiert werden auch die Wintersportzentren in der DDR. „Selbst Brandenburg hatte solche Wintersportstätten“, berichtet Antje Zeiger. Etwa in der Region um Eisenhüttenstadt.

Ausstellung wartet auf Museumswiedereröffnung

Die Fotos sind digital aber auch dreidimensional von den Machern in Szene gesetzt worden. Zum „Spicken“ lädt außerdem eine Tür mit vielen Schlüssellöchern ein. Sie ist Teil der Ausstellung, der sich mit dem Weihnachtsfest beschäftigt. Zu sehen sind Spielzeugklassiker, Festtagsbilder aus alten Tagen, die sowohl heimelige als auch unheimliche Weihnachtsmänner zeigen.

Wintersport heute und damals ist auch Thema der Ausstellung. Quelle: Christian Bark

„Es ist irgendwie auch eine wehmütige Ausstellung“, sagt Antje Zeiger. Nicht nur aufgrund des immer schwächer werdenden Winters, denn die nun fertige Ausstellung muss geduldig auf ihre Besucher warten und umgekehrt. „Wir hoffen, dass es nach dem Lockdown im Januar losgehen kann“, so die Museumsleiterin. Eine festliche Eröffnung werde es wegen der Corona-Auflagen nicht geben. Die Ausstellung soll voraussichtlich bis Ende März 2021 zu sehen sein. Das kommt laut Antje Zeiger aber ganz auf die aktuelle Corona-Entwicklung an.

Von Christian Bark