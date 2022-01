Wittstock

Das Kulturamt der Stadt Wittstock bietet seit Januar eine Alternative für den „Stammtisch der Vereine“. Bei diesem waren vor der Corona-Krise Vertreter der Vereine aus der Stadt und den Ortsteilen zusammengekommen, um sich auszutauschen und zu netzwerken.

„Um auch weiterhin mit den Vereinen im Gespräch zu bleiben, wollen wir nun die Vorsitzenden der Vereine zu einzelnen Gesprächen eingeladen“, erklärt Kulturamtsleiterin Georgia Arndt.

Georgia Arndt freut sich auf viele Gespräche mit den Vereinen. Quelle: Christian Bark

Ab sofort würden Termine mit den Vereinen wie beispielsweise den Rosenfreunden, dem Städtischen Männerchor, dem MC „Wölfe“ oder auch dem Wittstocker Carneval Club (WCC) vereinbart – ob als direkter Besuch am Verwaltungssitz in der Bibliothek oder via Zoom-Meeting.

Die Gelegenheit nutzen möchte unter anderem der WCC. Die Stadt sei dem Verein in den letzten Jahren immer sehr entgegengekommen, wie WCC-Präsident Egbert Schröder mitteilt. Etwa bei der Vermietung der Räume im alten Heizhaus.

Die Karnevalisten haben wie viele weitere Vereine große Probleme aufgrund der Corona-Krise. „Durch unsere Nichttätigkeit ruht das Vereinsleben weitgehend“, sagt Egbert Schröder. Aber auch Möglichkeiten, die nach Aktivität hungrigen Funken und Fünkchen in das Kulturleben der Stadt mit einzubinden, wären wichtige Gesprächsthemen mit dem Amt.

Hilfestellung bei Problemen möglich

„Inhaltlich geht es vor allem um den Austausch zu den Vorhaben im neuen Jahr: Sind die Angebote im Veranstaltungskalender bereits erfasst? Können wir bei der Werbung vielleicht zusammenarbeiten? Sind die erfassten Kontaktdaten noch aktuell?“, fasst Georgia Arndt zusammen.

Ihr ist es auch wichtig, über Probleme zu sprechen und aufzuzeigen, wie die Stadt hier vielleicht unterstützend einwirken könne. Weiterhin sehe das Kulturamt viele Möglichkeiten und Veranstaltungen, bei denen sich die Vereine einbringen können. Auch darüber möchte Georgia Arndt sich gern austauschen.

„Das Vereinsleben gehört zu einer lebendigen, bunten und kulturellen Vielfalt einer Stadt unbedingt dazu“, betont die Kulturamtsleiterin.

Koordiniert werden die Termine über Petra Lehmann, Tel. 03394/429550, Email: p.lehmann@stadt-wittstock.de.

Von Christian Bark