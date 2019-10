Wittstock

Am frühen Dienstagmorgen werden sich in ganz Brandenburg Landwirte mit ihren Traktoren in Bewegung setzen, um in Berlin zu demostrieren. „Wegen einer Versammlung mit mehreren hundert Traktoren kann es morgen im gesamten Land Brandenburg zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen kommen“, teilt die Polizei...