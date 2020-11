Auch im Corona-Lockdown müssen Kunden des Wittstocker Lokals „Freiraum§“ nicht auf ihre Cocktails verzichten. Die gibt es jetzt nämlich zum Mitnehmen. Von Caipirinha bis Sex on the Beach ist alles dabei.

Mandy Eichholz (r.) und ihr Team bieten ihren Kunden Cocktails und Getränke to go an. Quelle: Christian Bark