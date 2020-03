Wittstocker Ärzte rufen wegen Corona zum Mundschutznähen auf

Wittstock

Die anhaltende Corona-Krise beeinflusst auch das öffentliche Leben in Wittstock und der Region ungemein. Vor allem mit Blick auf die von Bund und Ländern am Sonntag vereinbarten Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hat Geschäfte und Dienstleister, die noch geöffnet bleiben dürfen, zu besonders drastischen Schritten veranlasst. So werden Patienten in vielen Arztpraxen nur noch einzeln abgefertigt. Die vor den Einrichtungen in Warteschlangen stehenden Menschen müssen dabei einen Mindestabstand von 1,50 Metern zueinander wahren.

In der Arztpraxis der Allgemeinmedizinerinnen Elke und Linda Piskol ist zum Schutz der Mitarbeiter und Patienten eine große Glasscheibe vor der Anmeldung angebracht worden. Der Wartebereich bleibt leer, das Personal arbeitet geschützt durch Handschuhe und Mundschutz. Ein Abstand von sogar zwei Metern sollte, wenn möglich, gewahrt werden. „Das gilt auch in Apotheken, Baumärkten oder Einkaufsläden“, rät Elke Piskol.

Ganz wichtig sei, dass die Leute sich in geschlossenen Räumen wie etwa beim Einkaufen und natürlich auch beim Arzt mit einem Mundschutz ausstatten. „Das Coronavirus wird vor allem auf die Mund- und Nasenschleimhäute übertragen, deshalb sollte dieser Bereich besonders geschützt werden“, erklärt Elke Piskol. Wenn verfügbar, seien auch Augenschutz oder Handschuhe ratsam.

Verkäufer freuen sich über Schutzmaßnahmen

Aber eben um diese Verfügbarkeit von Schutzutensilien machen sich Linda und Elke Piskol sowie mit ihnen die gesamte Ärzteschaft Sorgen. „Unser Mundschutz geht zur Neige“, sagt Linda Piskol. Zu kaufen gebe es keinen mehr. Dabei sollten gerade diejenigen, die nun die Versorgung der Bevölkerung aufrecht erhalten, ausreichend geschützt werden. „Wir sind kürzlich mit einem Tuch vor Mund und Nase einkaufen gewesen“, berichtet Linda Piskol. Was anderen als noch zu übertrieben vorkommen könnte und sicher auch an der Eitelkeit einiger Leute kratzen mag, kam vor allem bei den Verkäufern gut an. „Eine Verkäuferin war richtig erleichtert, als sie uns gesehen hat“, sagt die Ärztin.

„Man kann damit die Ausbreitung des Virus effektiv begrenzen und so auch leben retten“, betont Elke Piskol. Vor allem könne sich jeder einen solchen Mundschutz selbst nähen. Anregungen und Vorlagen gebe es im Internet vielfältiger Art. Wichtig seien Materialien wie Baumwolle, da diese die 90 Grad Kochwäsche überstehe. Zweilagig sollte die Baumwolle dann übereinander genäht werden, am besten mit einer Plastikfolie dazwischen. Bei der Fertigung für weite Teile der Bevölkerung denkt Elke Piskol vor allem an ehemalige Näherinnen des Wittstocker Obertrikotagebetriebs ( OTB). „Diese Frauen haben das drauf und könnten nicht nur selbst, sondern auch ihre Nachbarn mit dem Schutz versorgen“, so Elke Piskols Idee. Eine gute Geste wäre zudem das Nähen für Verkäuferinnen im Supermarkt.

Wer überhaupt nicht nähen kann, helfe schon damit, indem er oder sie alte Bettlaken oder Handtücher aus Baumwolle zur Verfügung stellen könnte. „So kann eine Art Bürgerinitiative entstehen“, erklärt Elke Piskol. Der Mundschutz müsse dann regelmäßig gekocht aber vor allem in besagten Situationen auch getragen werden. Zusätzlich seien Hygienemaßnahmen wie das Händewaschen unabdingbar.

Zwar läuft in den Arztpraxen die Versorgung der Patienten weiter, Elke und Linda Piskol reduzieren den Kontakt zu ihnen aber nur auf das Notwendigste. „Wer über Erkältungssymptome klagt, sollte sich zunächst selbst isolieren und zuhause versorgen. Ist es nach ein bis zwei Wochen nicht besser, dann sollte der Arzt zunächst telefonisch kontaktier werden“, empfiehlt Linda Piskol. Im Zweifelsfall sollte sich zudem jeder fragen, ob er oder sie in bekannten Risiko-Gebieten in den vergangenen vier Wochen gewesen ist oder Kontakt zu Infizierten gehabt haben könnte. Erst dann sei ein Gespräch mit Arzt oder Gesundheitsamt ratsam.

