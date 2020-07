Optische Täuschung in Wittstock. Auf den ersten Blick sieht der Neubau in der Eisenbahnstraße wie ein Schiff aus. Dahinter steckt der neue Sitz der Häuslichen Krankenpflege „Pusteblume.“ Das Objekt hat einen ungewöhnlichen Grundriss.

Birgit Schnell (r.) und Mathias Schnell (2.v.r) sowie Daniela Güldner (l.) mit einem Teil des „Pusteblume“-Teams am neuen Standort in der Eisenbahnstraße in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch