Wittstocker Rosenfreunde geben Tipps zum Rosenschnitt

Wittstock

Der Winter 2020 zeigt sich bisher von einer besonders gemäßigten Seite. „Trotz der milden Temperaturen und des bereits beginnenden Austriebs bei Rosen greifen wir noch nicht zur Schere“, teilt Ines Lehmann vom Freundeskreis der Wittstocker Rosenfreunde mit.

Erst mit Beginn der Forsythienblüte ist ein Rückschnitt der Rosen zu empfehlen. Doch warum? Wie weiß man, wann welche Arbeiten im Garten wann zu erledigen sind, wenn das Wetter verrückt spielt?

Im Alltagsleben teilen wir das Jahr in vier Jahreszeiten ein. Es gibt jedoch auch noch eine feinere Einteilung in biologisch begründete „phänologische Jahreszeiten“.

Für Landwirtschaft und Gartenbau ist phänologischer Kalender wichtig

Meteorologisch beginnt der Frühling am 1. März. „ Die meteorologischen Daten berücksichtigen jedoch nicht das lokale Wettergeschehen. Deshalb ist für Landwirtschaft und Gartenbau der phänologische Kalender die Grundlage dafür, wann welche Arbeiten in welchem Landstrich getan werden können“, sagt Ines Lehmann.

Die Jahreszeiten dieses Kalenders liegen nicht auf den Tag genau fest, sie sind abhängig von den Entwicklungen in der Natur, denen bestimmte Zeigerpflanzen zugeordnet werden. So beginnt der Vorfrühling mit der Blüte von Hasel, Märzenbecher und Schneeglöckchen. Mit der Blüte der Forsythie sowie bestimmter Beerensträucher beginnt der Erstfrühling, mit der Apfelblüte der Vollfrühling.

Bei milder Witterung treiben Rosen frühzeitig aus

Im Unterschied zu den astronomischen oder kalendarischen Jahreszeiten liegen also bei den phänologischen Zeiten die Termine nicht genau fest – sie sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Und so können sich die Rosenfreunde auf die Forsythienblüte verlassen, wenn es darum geht, die Schere anzusetzen. „Wenn die Knospen Farbe zeigen, dann ist der lokale Zeitpunkt des Rosenschnitts gekommen.“

Bei sehr milder Witterung treiben die Rosen frühzeitig aus. „Der Rosenschnitt wird je nach Rose entsprechend stark durchgeführt“, rät Rosenfreundin Ines Lehmann. „Der ,obere Austrieb’ kann dabei beruhigt weggeschnitten werden, da diese Triebe aus den angelagerten Reserve der Pflanzen rund um die Knospe entstanden sind. Durch den Rückschnitt werden sogenannte ,schlafende Augen’ zum Austrieb angeregt und der Aufbau der Pflanze optimiert.

Die Beetrose „Maxi Vita“ hat bereits ausgetrieben. Mit ihr kann man große Flächen in ein Blütenmeer verwandeln.. Quelle: Kirsten Große

Die Rosenfreunde pflegen und schneiden nicht nur die Rosen in ihrem eigenen Garten, sondern bemühen sich auch um die altehrwürdige Bischofsstadt. Sie helfen bei der Gestaltung von Parks sowie Freiflächen und stehen bei der Gestaltung von Rosenpflanzungen beratend zur Seite. So hat sich in der Altstadt rund um die Landesgartenschau – die dort im vergangenen Jahr stattfand – auf Initiative der Rosenfreunde eine ganze Reihe von Hausbesitzern und Geschäftsinhabern entschieden, eine oder mehrere Kletterrosen an ihrer Hausfassade zu pflanzen.

Wittstocker Rosenfreunde beraten Gärtner am Sonnabend, 28. März

Info: Am Sonnabend, 28. März, zeigen die Wittstocker Rosenfreunde interessierten Hobbygärtnern, was beim Schnitt der Rosen beachtet werden sollte. Um 9.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer des öffentlich veranstalteten Rosen-Workshops an den drei Rosenbeeten auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau, nahe der Alten Bischofsburg. Genauere Informationen erteilt der Freundeskreisleiter Rainer Kröger unter der Telefonnummer 033981/5 00 67 sowie 0172/ 9 34 01 30 oder per Mail auf www.rosenfreunde-wittstock.de.

Von Cornelia Felsch