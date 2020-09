Wittstock

Die Krone trägt sie seit fast einem Jahr, doch die Anzahl ihrer öffentlichen Auftritte ist an einer Hand abzuzählen. Auch die Wittstocker Rosenkönigin Peggy I wird aufgrund der Corona-Krise ausgebremst.

Schon seit 2001 gehört die Rosenkönigin zu den Botschaftern Wittstocks. Peggy I ist zugleich die achte Hoheit. Ihre Krönung erfolgte beim 19. Tourismustag im Oktober vergangenen Jahres in Wittstock. „Meine ersten Auftritte hatte ich beim Neujahrsempfang und der Grünen Woche im Januar“, erinnert sich Peggy I. Doch schon im März begann wegen Corona eine Durststrecke im öffentlichen Leben. Stadtfest, Orchesterfestival, sagenhafter Abendspaziergang und andere lokale Termine lagen brach.

Trotz bisher weniger Auftritte gefällt Peggy I ihr Amt

„Es ist, wie es ist und niemand weiß, wie sich in Zukunft alles weiter entwickelt“, sagt die Hoheit. Auch wenn sie bisher kaum im Rampenlicht stand, sieht sie ihr Ehrenamt als schöne Aufgabe. „Das ist mein kleiner sozialer Beitrag für die Stadt, indem ich mir dafür Zeit nehme“, so Peggy I. Sie stammt aus dem Landkreis Märkisch Oderland und lebt seit drei Jahren in der Region. „ Wittstock ist meine Heimat geworden, ich mag das Ambiente in der Altstadt und liebe Fachwerk“, sagt die 39-Jährige. Auch für die Rosen als Königin der Blumen schlägt ihr Herz: Die Wittstock- und Fontanerose gedeihen in ihrem Garten.

Rotstift bei den Veranstaltungen wegen der Corona-Krise

„Die meisten möglichen Auftritte sind tatsächlich der Corona-Krise zum Opfer gefallen“, sagt Wittstocks Stadtsprecher auf MAZ-Anfrage. Dabei wird zwischen städtischen und externen Anfragen. „Bei beiden Varianten kann sich bis zum Jahresende noch etwas tun“, gibt sich Dibbert hoffnungsvoll. Durchschnittlich zehn Auftritte absolviert eine Rosenkönigin im Jahr.

Begrüßung der Neugeborenen ohne Händeschütteln

Bei der Freigabe des plattdeutschen Ortsschildes in Sewekow im Juli repräsentierte Peggy I erstmals seit sechs Monaten wieder Wittstock. Nun stand sie in der vergangenen Woche erneut im Rampenlicht. Die Stadt hatte zur Veranstaltung „Willkommen im Leben“ eingeladen, bei der die neugeborenen Einwohner begrüßt werden. Ein Hygiene- und Abstandskonzept machte diesen Schritt möglich.

Begrüßungskultur auf Abstand: Die Wittstocker Rosenkönigin Peggy I begrüßte bei „Willkommen im Leben“ Jessica Müller und Fabian Schnell mit ihrer Tochter Lore Elsbeth. Quelle: Christamaria Ruch

Dazu gehörte aber auch, dass Händeschütteln tabu war. „Das ist eine schöne Veranstaltung, wenn man die Neugeborenen öffentlich sieht und begrüßt, aber ohne Nähe ist das ganz anders“, sagt sie.

Aufregung weglächeln

Jedem Auftritt als Rosenkönigin sieht Peggy I mit Aufregung entgegen. „Aber es fällt mir leicht, weil ich gern unter Menschen bin, gern lache und mich unterhalte“, sagt sie und punktet mit einem natürlichen Charme. Dass sie wegen ihrer Robe mit Schärpe und Krone auffällt, nimmt sie gelassen. „Ich mache mir nicht so viele Gedanken, sondern mache es dann einfach“, verrät sie ein Rezept gegen die Aufregung.

Rosenkönigin ist die Repräsentantin der Stadt Wittstock

Sie findet es gut, dass es das Amt der Rosenkönigin gibt. All ihre Amtsvorgängerinnen repräsentierten Wittstock und mit Tanja I war die Rosenkönigin auch das Maskottchen der Landesgartenschau. Sie stand bei unzähligen Auftritten im Mittelpunkt. Stadtsprecher Jean Dibbert sagt: „Die Rosenkönigin ist eine, wenn nicht die Repräsentantin der Stadt und erlangt eine erhöhte öffentliche Wahrnehmung.“ Das gilt unabhängig von Corona.

Der Zufall machte Peggy Neitzel zur Königin

Eher zufällig wurde aus Peggy Neitzel schließlich Peggy I. Denn mit Laura Klemm stand seit April 2019 eine Rosenprinzessin in den Startlöchern, um ein halbes Jahr später die Nachfolge von Tanja I anzutreten. Sie warf aber das Handtuch und die Stadt hatte ein Problem. „Der Bürgermeister hatte mich dann angesprochen und nach mehreren Tagen Bedenkzeit habe ich zugesagt“, erinnert sich Peggy I. Denn: „Einer muss das doch machen, das Amt hat eine Tradition.“

Ausweg aus der Krise wird gesucht

„Die derzeitige Situation ist sowohl für Peggy I als auch die Stadtverwaltung in Bezug auf abgesagte oder verschobene Veranstaltungen nicht befriedigend. Sobald Veranstaltungen möglich sind, ist auch wieder die Rosenkönigin dabei“, sagt Jean Dibbert. Die zweijährige Amtszeit kann wegen der ungünstigen Corona-Umstände durchaus verlängert werden, signalisiert die Stadt. Dazu sucht die Verwaltung nun das Gespräch mit Peggy I.

Neue Anwärter auf das Amt der Rosenprinzessin können sich bewerben

Schon jetzt können sich Interessentinnen für das Amt der Rosenprinzessin bei der Stadt Wittstock melden. In dieser Funktion begleitet sie die Rosenkönigin zu ausgewählten Terminen. Zugleich steigt die Rosenprinzessin später zur Rosenkönigin auf. Die Bewerberinnen müssen volljährig sein. Stadtsprecher Jean Dibbert erteilt Auskunft und gibt Informationen zu diesem Amt. Er ist telefonisch zu erreichen unter 03394/42 19 08 oder per E-mail unter j.dibbert@stadt-wittstock.de

Von Christamaria Ruch