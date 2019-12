Wittstock

Die Sparkasse spendet 600 Euro für die Weihnachtsaktion der MAZ. Dirk Blume, Leiter der Geschäftsstelle Wittstock, bestätigt die Überweisung dieser Summe auf das Sterntaler-Konto. Sie ist damit die höchste Einzelspende. Insgesamt sind bisher rund 1300 Euro für die Aktion zusammengekommen. Und es darf gern weiter gespendet werden.

Mit dem Geld werden Präsentkörbe für Bedürftige gepackt, die auf die Löffelstube in Wittstock angewiesen sind. Auch kleine Beträge helfen. Sie können entweder in die blauen Sterntaler-Schweinchen gesteckt werden, die in mehreren Geschäften am Marktplatz platziert sind – oder auf das Spendenkonto bei der Sparkasse OPR überwiesen werden.

IBAN: DE 69 1605 0202 1001 0106 94Verwendungszweck: Sterntaler 2019

Von Björn Wagener