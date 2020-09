Alt Daber

Diese Technik leistet ganze Arbeit. Ruckzuck umklammert der Harvester eine abgestorbene Fichte, sägt, entastet und schneidet den Stamm in fünf Meter lange Segmente. Im Minutentakt verschwinden die 90 Jahre alten und abgestorbenen Bäume.

Forsttechniker Thomas Klich aus Neustrelitz ist derzeit im 3200 Hektar großen Wittstocker Stadtforst in Alt Daber im Einsatz und beseitigt Schadholz. Seit dem verheerenden Sturm „Xavier“ im Oktober 2017 und mit Beginn der Trockenheit seit Sommer 2018 finden Forstschädlinge wie Buchdrucker und Kupferstecher beste Voraussetzungen. Sie können sich in den geschwächten Fichtenbeständen ungebremst vermehren. Auch Braunfäule schwächt die Stämme.

Sturm- und Schadholz im Stadtforst in Alt Daber

„Von Oktober 2017 bis Februar 2018 haben wir 5000 Festmeter Sturmholz im Stadtforst beräumt“, sagt Guido Bischoff, Forstamtmann und Leiter des Stadtforstes. Seit Oktober vergangenen Jahres bis jetzt verzeichnet er 4000 Festmeter Schadholz. Das entspricht einer Fläche von 50 Hektar. Dem stehen die Absatzmärkte gegenüber: Sie sind wegen der verheerenden Waldschäden deutschlandweit eingebrochen.

Absatzstau: 1000 Festmeter Holz warten im Stadtforst auf ihren Abtransport. Quelle: Christamaria Ruch

„Wir verzeichnen 80 Prozent weniger Einnahmen“, so Bischoff. Und: „Der Absatz als Sägeholz ist das eigentliche Ziel, aber wir können froh sein, wenn wir es als Industrieholz absetzen können.“ Es gibt einen Absatzstau, wie die 1000 Festmeter Lagerbestände entlang der Waldwege im Stadtforst zeigen.

Waldumbau hat Mischwaldbestände zum Ziel

„Der Waldumbau mit ökologisch stabilen Mischbeständen ist das große Thema, dort geht immer mehr die Reise hin“, so der Forstamtmann. Guido Bischoff ist seit 1999 im Stadtforst tätig.

Guido Bischoff setzt zunehmend auf natürliche Waldverjüngung, wie an der Landesstraße 153 zwischen Wittstock und Alt Daber. Nach Sturm „Xavier“ 2017 setzen sich dort Robinie, Linde und Ahorn durch. Quelle: Christamaria Ruch

Schon vor seiner Zeit erfolgte dort Waldumbau. 28 Baumarten stehen im Stadtforst, davon sind 60 Prozent Nadel- und 40 Prozent Laubholzarten. Die Kiefer ist dort mit 47 Prozent nach wie vor am häufigsten vertreten und wird von der Buche mit 23 Prozent gefolgt.

Externe Gutachter sind alle zehn Jahre im Stadtwald unterwegs

Alle zehn Jahre wird der Waldvorrat durch externe Gutachter taxiert. „Da sehen wir, wo wir beim Waldumbau stehen“ sagt Bischoff. Denn das Ziel ist, weg von großen Monokulturflächen zu kommen. Der größte Fichtenreinbestand im Stadtforst umfasst 25 Hektar.

Fichten im Wittstocker Stadtforst in Alt Daber sind neben Buchdrucker und Kupferstecher auch von Braunfäule befallen Quelle: Christamaria Ruch

Ahorn, Hainbuche, Linde, Roteiche und Douglasie spielen zukünftig immer mehr eine Rolle, weil diese Baumarten mit den Klimaeinflüssen besser zurecht kommen. Mischbestände bauen eine natürliche vertikale Struktur auf; dort beschirmen sich die Bäume gegenseitig und schützen sich besser vor Trockenheit.

Naturverjüngung hilft dem Wald

Seit drei Jahren spielt bei Guido Bischoff die Schadensbegrenzung im Wald eine entscheidende Rolle: „Wir dämmen die Forstschäden ein und fahren die investiven Maßnahmen zurück. Wir setzen verstärkt auf Naturverjüngung und nutzen damit die Gratiskräfte in der Natur.“ Ein Beispiel dafür liegt direkt an der Landesstraße 153 zwischen Wittstock und Alt Daber. In der Nähe der Kreuzung zur Roten Mühle / Richtung Groß Haßlow fegte Sturm „Xavier“ damals einen 0,25 Hektar großen Buchen- und Kiefernbestand um.

Alte Buchen knickten bei Sturm „Xavier“ um, nun setzen sich neue Bäume von alleine durch

Die Buchen waren 130 Jahre alt. Nun setzen sich an dieser Stelle Robinie, Linde und Ahorn durch. „Wir haben dort ganz bewusst kein Geld für die Aufforstung in die Hand genommen. Die Fläche wurde beräumt, aber das Kronenmaterial haben wir liegen gelassen, um die Feuchtigkeit im Boden zu halten“, sagt Guido Bischoff. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die jungen Bäume sind mittlerweile bis zu drei Meter hoch.

