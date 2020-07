Wittstock

Linskverkehr gehört jetzt zum Alltag in der Wittstocker Betriebsstätte der Stephanus-Werkstätten Ostprignitz-Ruppin. Seit Beginn der Corona-Krise bewegen sich Mitarbeiter und Gruppenleiter im gesamten Gebäude auf Abstand und immer auf der linken Seite. So erreichen sie alle Werkstatträume und den Pausenraum.

„Beim Linksverkehr kommt es zu keinem Zusammenstoß oder engeren Kontakten, denn die Essenausgabe befindet sich auf der linken Seite des Pausenraumes“, sagt Bernd Schefke, Betriebsstättenleiter in Wittstock. Seit dem 1. Juli ist die Stephanuswerkstatt wieder geöffnet. Mehr als drei Monate war dort die Arbeit auf ein Mindestmaß zurückgefahren. Fast alle der 114 Mitarbeiter mit Behinderung mussten seit dem 23. März wegen der Auflagen in der Eindämmungsverordnung zur Corona-Krise zu Hause bleiben.

Notbetreuung dauerte drei Monate und endete am 30. Juni

Nur in der Notbetreuung lief der Werkstattbetrieb weiter. „Anfangs waren zwei bis drei Mitarbeiter mit Behinderung vor Ort, bis Ende Juni erhöhte sich die Anzahl auf 20“, sagt Bernd Schefke. Mit den Lockerungen kehrt ein Schritt weit Normalität ein: Seit dem 1. Juli sind 70 Mitarbeiter wieder regelmäßig in der Werkstatt. Die restlichen 44 gehören zu den Risikogruppen und müssen weiterhin zu Hause bleiben.

Feste Tagesstruktur ist für Menschen mit Behinderung wichtig

„Die Abschottung in der Werkstatt hatte und hat natürlich Nachteile für unsere Mitarbeiter“, so Bernd Schefke. Für Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung ist eine feste Tagesstruktur wichtig, weil sie Halt und Orientierung gibt. „Wir haben regelmäßig telefonischen Kontakt gehalten, viele äußerten den Wunsch, endlich wieder arbeiten gehen zu dürfen“, so Schefke. Das Umfeld in der Werkstatt regelt die Tagesstruktur.

Bernd Schefke (r.) ist seit sechs Jahren Betriebsstättenleiter in der Stephanuswerkstatt in Werkstatt. Ende August geht er in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Christoph Lauschke und seit 1. Juni dort tätig. Quelle: Christamaria Ruch

Abstandsregeln gehören zum Alltag

„Auch in der Werkstatt achten jetzt alle gegenseitig auf Abstand“, sagt Bernd Schefke. In der Werkstatt sind die Pausenzeiten verändert; somit wird ein Kontakt zwischen beiden Gruppen im Essenraum vermieden. An den Tischen gelten weite Abstandsregeln. Überall sind Desinfektionsspender installiert.

Gruppenleiter hielten in der Notbetreuung die Werkstatt am Laufen

Für das Team der 22 Gruppenleiter und Betreuer endet nun eine Durststrecke. „Wir waren während der Notbetreuung die ganze Zeit hier und haben die Verträge für die Industrie erledigt“, sagt Schefke. Von Holz über Metall bis hin zur Verpackung oder Näherei reicht die Palette. Hinzu kommt der Garten- und Landschaftsbaubereich mit Pflegeverträgen auf den Friedhöfen und in Parkanlagen.

Corona-Krise brachte neue Herausforderungen

„In der Corona-Krise mussten wir ganz schön umdenken, denn auf einmal fragten die Gruppenleiter, was jetzt zu tun war. Das war eine völlig ungewohnte Situation“, räumt Bernd Schefke ein. Der Hintergrund: Täglich musste neu entschieden werden, welcher Auftrag wichtiger ist. Dennoch spricht Schefke vom Glück im Unglück: „Auch in der Industrie war die Wirtschaft heruntergefahren.“

Gewohnte Abläufe müssen jetzt neu erlernt werden

Noch läuft nicht alles rund, denn die gewohnte Routine mit ihren Fertigkeiten bei der Arbeit muss sich erst wieder festsetzen. „Die Mitarbeiter sind willig, aber die gewohnten Abläufe gehen ihnen noch nicht wie bisher von der Hand“, sagt Bernd Schefke. Der 65-Jährige ist seit sechs Jahren Betriebsstättenleiter in der Stephanuswerkstatt in Wittstock. Ende August geht er in den Ruhestand. Seit Anfang Juni steht mit Christoph Lauschke sein Nachfolger bereit. Der 30-Jährige ist Kaufmann und technischer Betriebswirt. „Ich bin sozial interessiert und mir gefällt die Ehrlichkeit und Offenheit der Mitarbeiter mit Behinderung“, sagt er.

Dennis Schmidt muss alle Wege in der Werkstatt neu erlernen. Der blinde Mitarbeiter ist derzeit unter Anleitung im Gebäude unterwegs. Quelle: Christamaria Ruch

Zwei Wochen Betriebsferien –wie geht es danach weiter?

Am 13. Juli beginnen die zweiwöchigen Betriebsferien in der Werkstatt. „Wir wissen noch nicht, wie es danach weitergeht. Ebenso ist offen, wann die Mitarbeiter aus der Risikogruppe wieder arbeiten dürfen“, sagt Bernd Schefke. Auch Mitarbeiter Dennis Schmidt muss sich nun ganz neu in der Werkstatt orientieren. Der junge Mann ist blind und lernt mit Anleitung den Linksverkehr kennen. Dabei sucht sein Blindenstock die Wegmarken und Pfeile auf dem Fußboden.

Aufträge für die Wirtschaft

Thomas Ettel ist bereits seit dem 22. April wieder in der Werkstatt tätig. Er durfte bereits in der Notbetreuung arbeiten gehen und ist im Holzbereich tätig. Dort sortiert er Laminatmuster für Swiss Krono in Heiligengrabe. Sein Kollege Frank Kähler kehrte zum 1. Juli in die Werkstatt zurück. Er arbeitet Hand in Hand mit Thomas Ettel und packt die Laminatmuster in Kartons.

Von Christamaria Ruch