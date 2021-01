Wittstock

Am Donnerstag wurde in Wittstock ein Großteil der Weihnachtsbäume abgeholt. „Insgesamt sind wir im Landkreis noch bis in die kommende Woche mit der Entsorgung beschäftigt“, berichtete Reiner Wright, Fuhrparkleiter der Abfallwirtschafts-Union Ostprignitz-Ruppin (Awu). Bereits am Mittwoch seien Bäume in zahlreichen Ortsteilen abgeholt worden. Dass sich die Mengen wegen coronabedingter ausfallender Weihnachtsbaumverbrennungen in den Dörfern besonders erhöht haben, konnte Reiner Wright bisher nicht bestätigen.

Die Awu ist derzeit im Landkreis unterwegs und entsorgt Weihnachtsbäume. Quelle: Christian Bark

In den Städten sollten die Bäume bis zum entsprechenden Termin (in der Abfallfibel zu finden) neben den Hausmüllcontainern postiert werden, in vielen Dörfern meist neben den Glascontainern. Nachzügler werden gegebenenfalls mit dem normalen Hausmüll mitgenommen. Die meisten Bäume landen dem Fuhrparkleiter zufolge beim Holzfaserplattenhersteller Swiss Krono in Heiligengrabe, werden also noch in der Region verwertet.

Von Christian Bark