Sand und Salz: Milder Winter hilft sparen

Wittstock

Ohne Salz und Sand geht im Winter meist nicht viel. Doch in der derzeitigen „kalten Jahreszeit“ müssen Straßen und Wege kaum abgestumpft werden. Denn Schnee und Eis sind bisher in nennenswertem Umfang ausgeblieben. Stattdessen zeigt das Thermometer meist Temperaturen im einstelligen Plus-Bereich.

Eingelagert seien aktuell 80 Tonnen Salz – zehn Tonnen seien schon verbraucht worden, berichtet der Wittstocker Stadt-Sprecher Jean Dibbert. Denn obwohl es noch keine geschlossene Schneedecke gab, so rutschten die Temperaturen nachts und am frühen Morgen doch schon mal unter den Gefrierpunkt, was auch zu Glätte und einigen Unfällen führte. „Gerade um null Grad herum ist es gefährlich“, weiß der Bauhofleiter Hans-Joachim Mantey.

Hinweisschild auf den Bauhof in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Im Lager lägen bisher noch 120 Tonnen Sand; 25 Tonnen davon stammten aus dem vergangenen Jahr, das ähnlich schneefrei vorüberging. Lediglich 20 Tonnen seien bereits verbraucht worden. Dadurch spart die Stadt Geld. Aber ob dieser bisher milde Winter unterm Strich tatsächlich ein erfreuliches finanzielles Ergebnis hervorbringt, ist noch nicht sicher. Der Februar kann immer noch kalt werden – so wie 2018. Da bibberte die Stadt zeitweise bei bis zu minus zwölf Grad, Heizungen fielen aus.

Die Räumfahrzeuge stehen bereit

Sollte der Winter doch noch kommen, dann stehen ein Radlader, ein Unimog mit Streuer und Schiebeschild, ein Traktor mit Schiebeschild, Streuer und Schneebesen sowie drei Multicars mit Aufsatzstreuern und Schneebesen bereit.

Beim Winterdienst unterstützen der Landesbetrieb Straßenwesen, der Landkreis Ostprignitz-Ruppin und die Firma Erd- und Wasserbau in Wittstock den Bauhof.

Wichtig für Spaziergänger: In Grünanlagen findet aus Gründen des Umweltschutzes nur ein eingeschränkter Winterdienst statt. Das heißt, Glätte werde lediglich abgestumpft.

Der Sand eignet sich auch für die Spielplätze

So lange das aber in größerem Umfang nicht nötig ist, können sich die Bauhof-Mitarbeiter anderen Dingen widmen: „Sie reparieren Spielgeräte oder bauen Bänke ab, damit sie in Schuss gebracht werden können“, sagt Jean Dibbert.

Sand werde auch ohne Schnee und Eis gebraucht: Denn mit ihm würden auch Spielplätze aufgefüllt.

Darüber hinaus spiele dieser Tage die Baum- und Pflanzenpflege eine große Rolle. Rückschnitte fänden jetzt an Radwegen oder Containerplätzen statt.

Darüber hinaus müssten die Pflanzungen auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau vom vergangenen Jahr gepflegt werden.

Von Björn Wagener