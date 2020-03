Youtuber beendet Fitnessprojekt in Wittstock

Wittstock

Im vergangenen Jahr war Youtuber und Filmemacher Klaus Falk als „Abspeckminator“ gegen Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann im Kampf gegen die Pfunde angetreten. Rund 20 Kilo hatte Klaus Falk danach verloren und das Stadtoberhaupt haushoch geschlagen.

In diesem Jahr war Klaus Falk dann als „Fitynator“ allein angetreten, um fit zu werden. „Beim Abnehmen würden wir ja die Schlanken ausgrenzen“, erklärte er.

Das Prinzip war aber dasselbe wie 2019. Klaus Falk nutzte sein Vorhaben dazu, um Sportvereine und Institutionen in und um Wittstock herum vorzustellen sowie den Fitnessaspekt der jeweiligen Sportarten hervorzuheben.

Die Beiträge dazu erschienen auf seinem Kanal der Onlinevideoplattform Youtube „ Wittstock tv 2018“. Unter anderem besuchte der Filmemacher den Tischtennisverein TTV sowie die Prellballabteilung der SG Einheit.

120 Punkte müssen überboten werden. Dazu haben B-3-Center-Besucher bis 23. Dezember Zeit. Quelle: Christian Bark

„Eigentlich hatte ich noch mehr Vereine besuchen wollen, aber eine Grippe hat mich aus der Bahn geworfen“, blickte Klaus Falk zurück.

Nun, wo es ihm halbwegs besser geht, wolle er das Projekt beenden – zumindest für dieses Jahr. „Ich habe noch viele tolle Ideen“, sagte der Filmemacher. So soll es 2021 einen Besuch bei den Wittstocker Handballmädels und bei Taekwondo geben.

Klaus Falk macht Lust auf Bowling

Zum Abschluss des Projekts ging der Fitynator nun noch einmal auf die Bowlingbahn des B3-Centers. Dort hatte er schon als Abspeckminator einige Pfunde verloren. „Bowling gehört für mich zu den Sportarten mit der größten Herausforderung: den Bahnrekord knacken“, sagte Klaus Falk.

Wer allein einige Runden durchbowle und sich voll konzentriere könne nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit bleiben.

B-3-Center-Chef Frank Krafack (l.) verlost ein Klapprad. Quelle: Christian Bark

Mit den schwersten Kugeln, die rund 7,5 Kilo wiegen, räumte der Fitynator ordentlich ab.

„Du musst währenddessen in einen Tunnel gehen und alles um Dich herum ausblenden“, erklärte Klaus Falk. Das bestätigte auch B3-Center-Chef Frank Krafack. Allerdings bemerkte er, dass der Spaß am Bowling in der Gemeinschaft größer sei.

Dem stimmte Klaus Falk zu. „Bei meinen Vereinsbesuchen habe ich vor allem den Mannschaftssport schätzen gelernt. Denn der Spaß an der Bewegung ist enorm wichtig“, so der Filmemacher.

Insgesamt fühlt sich Klaus Falk jetzt etwas fitter und vor allem beweglicher. 120 Punkte erzielte er beim Bowling in einem Durchgang. Gemeinsam mit Frank Krafack will er dadurch auch andere Besucher des B3-Centers zum Bowlen motivieren.

„Wer die 120 Punkte überbietet, kann seine Ergebnisse gerne bei uns einreichen und nimmt an einem Gewinnspiel teil“, informierte Frank Krafack. Am 23. Dezember werde dann ausgelost. Der Preis ist ein hochwertiges Klappfahrrad – ein weiteres Element also, um fit zu bleiben oder zu werden.

Von Christian Bark