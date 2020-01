Youtuber wird fit durch Tischtennis

1950 wurde die Sektion Tischtennis beim Verein Lok Wittstock gegründet. 2001 ging daraus der Tischtennisverein TTV vor.

56 Mitglieder zählt der TTV derzeit. 50 davon sind Männer. Eine Mannschaft spielt in der 3. Landesklasse, zwei in der Kreisklasse. Die Jugend spielt in der Landesliga Schüler und Landesliga Jugend.

Erwachsene Mitglieder zahlen im Monat sechs Euro, Sozialhilfeempfänger drei, Schüler zwei und passive Mitglieder einen Euro.

Dreimal die Woche spielt der TTV in der Polthier-Halle. Montags ist die Schüler-AG der Diesterweg-Grundschule 16 bis 17 Uhr in der Halle. Montags und freitags trainiert von 17 bis 19 Uhr der Schülerverein. Die Erwachsenen spielen montags ab 19, mittwochs ab 18 und freitags ab 17 Uhr.

Darüber hinaus treffen sich die Mitglieder einmal im Jahr zum Skat- und Rommeespielen.