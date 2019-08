Wittstock

Als vor 80 Jahren der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen entfesselt wurde, war Gerhard Steinkopf gerade einmal 14 Jahre alt und Schüler. „Kriegsbegeisterung habe ich damals nicht verspürt“, erinnert sich der heute 94-Jährige aus Wittstock. Zu dieser Zeit lebte er noch in seiner Geburtsstadt Leipzig, begann später eine Lehre zum Dreher.

Die ersten militärischen Erfolge und die Kriegspropaganda der Nazis hatte Gerhard Steinkopf als Jugendlicher aber schon mitbekommen. Er bewunderte die ­damaligen „Helden“, allen voran denU-Boot-Kommandanten und Kapitänleutnant Günther Prien. Dieser war mit seinem U 47 im Oktober 1939 in den britischen Kriegshafen Scapa Flow gelangt und hatte dort das Schlachtschiff „Royal Oak“ versenkt. Ein Modell von U 47 steht heute auf Gerhard Steinkopfs Anrichte.

„Auch ein Verwandter, der Dienst auf einem Zerstörer tat, hat mir den Eintritt in die Kriegsmarine schmackhaft gemacht“, sagt Gerhard Steinkopf. Freiwillig meldete er sich 1942 im Alter von 17 Jahren bei der Kriegsmarine. „Ich wollte in eine kleine Einheit versetzt werden“, sagt der 94-Jährige. So gelangte er zur U-Boot-Flotte. Auf einem Unterseeboot der Klasse IX B unternahm der junge Rekrut seine erste Feindfahrt.

Heimathafen in der Bretagne

„Meinen 18. Geburtstag habe ich auf See verbracht“, blickt Gerhard Steinkopf zurück. Im Durchschnitt waren die U-Boote 180 Tage unterwegs. Heimathafen war Lorient in der Bretagne. Einen Großteil des Atlantiks hat der Kriegsveteran mit dem U-Boot durchquert. „Wir lagen vor Grönland, New York und Afrika“, erinnert er sich.

In einem Geheimunternehmen habe sein Boot auch Seeminen am Golf von Guinea an der afrikanischen Westküste gelegt. Das Minenlegen war nach Steinkopfs Erinnerung die einzige Aufgabe der Boote, auf denen er gefahren ist. „Wir haben nie ein Schiff abgeschossen“, so der 94-Jährige.

Vor Grönland habe man aber ein Floß mit Schiffbrüchigen aufgelesen. Von den sechs amerikanischen Marinesoldaten seien zwei weiß gewesen – die hatte das deutsche U-Boot an Bord genommen und ans Festland gebracht. „Die vier farbigen Schiffbrüchigen durften wir nicht an Bord nehmen“, erinnert sich Gerhard Steinkopf an den damals herrschenden Rassenwahn der Nazis. „Wir haben sie aber gut versorgt, damit sie mit ihrem Floß eine weitere Zeit bis zur Rettung überstehen konnten“, sagt Steinkopf.

Nach jeder Feindfahrt wurden die Boote im französischen Heimathäfen wieder flott gemacht und neu ausgerüstet. Danach standen für die Mannschaft Tieftauchversuche in Küstennähe an. Auch während der Feindfahrten hatten die U-Boote, mit denen der Wittstocker fuhr, es immer wieder mit Angriffen durch Minen, Wasserbomben und Flieger zu tun. „Mit Katzendreck haben sie jedenfalls nicht nach uns geworfen“, sagt der Kriegsveteran.

Dabei tauchten die U-Boote auf bis zu 350 Meter Tiefe. „Die Wasserbomben explodierten maximal in 250 Metern Tiefe“, erklärt Steinkopf, der am Ende seiner militärischen Laufbahn den Rang eines Matrosenobergefreiten erreicht hatte. In der Tiefe waren die Boote handlungsunfähig. „Man liegt da unten und kann nichts machen – nur hoffen“, beschreibt der Wittstocker die Situation.

Ein Fliegerangriff versenkte das Schiff

Was bei Feindfahrten bisher gut gegangen war, sollte im August 1944 vor der französischen Küste dramatisch enden. Zwei U-Boote hatte Gerhard Steinkopf bisher überstanden. „Mit dem dritten bin ich abgesoffen“, sagt er. Bei La Rochelle war das Boot auf eine Mine gelaufen und damit fahrunfähig. Ein Fliegerangriff versenkte das Schiff. Zwölf Männer fanden den Tod. Gerhard Steinkopf hatte Glück, er tat gerade Dienst auf der Brücke, konnte sich ins Meer retten, wurde aber am Bein verletzt. Das Verwundetenabzeichen in seiner Wohnstube zeugt bis heute davon.

„Insgesamt viermal bin ich dem Totengräber von der Schippe gesprungen“, sagt der 94-Jährige. Nachdem die Deutschen die Altantikhäfen aufgeben hatten müssen, wurde Gerhard Steinkopf in die Ostsee versetzt. Dort musste er mit seiner Mannschaft ein U-Boot der Klasse XXI „frontreif“ fahren. Dieses kam aber nicht mehr zum Einsatz.

In Travemünde geriet Gerhard Steinkopf in die Hände amerikanischer Soldaten. „Die haben mich mitgenommen. Dort habe ich dann einige Zeit als Küchenhilfe gearbeitet“, blickt der 94-Jährige zurück. Am 8. Juni 1945 sei er wieder zuhause in Leipzig gewesen. Millionen anderer Soldaten hatten dieses Glück nicht.

Bis heute U-Boot-Fan

Steinkopf will den Zweiten Weltkrieg alles andere als verherrlichen, wie er betont. Erst recht nicht nach seinen Erlebnissen. Dennoch erinnert er sich bis heute positiv an seine Zeit auf See. „Ich bin nach wie vor U-Boot-Fan“, sagt der 94-Jährige. Seine Auszeichnungen, das Verwundetenabzeichen, die U-Boot-Frontspange und das Eiserne Kreuz Zweiter Klasse hat der Rentner an der Wand seines Zimmers in einer Wittstocker Senioren-WG gehängt. Die hingen auch schon zu DDR-Zeiten in seiner Wohnung. Auf Order der Polizei musste er jedoch einen Stempel, der ein Hakenkreuz zeigte, mit Tinte überschmieren.

Seit 2002 ist Gerhard Steinkopf Mitglied im Verband Deutscher U-Bootfahrer. Treffen kommen dabei jedoch nur noch selten zustande. „Ich bin von den Leuten einer der wenigen, die noch übrig sind“, sagt der 94-Jährige.

Von Christian Bark