Wittstock

Seit 1927 gibt es den Weltgebetstag der Frauen. „Er ist in den vergangenen Jahrzehnten in der gesamten Welt bekannt geworden und wird überall gefeiert“, erklärte Pfarrersfrau Heide Schütt von der Evangelischen Gesamtkirchgemeinde in Wittstock. Mittlerweile wird der Tag in über 120 Ländern weltweit ökumenisch mit Gottesdiensten gefeiert, so auch am Freitagabend in der Wittstocker Heilig-Geist-Kirche.

Für die Menschen in der Ukraine gebetet

Dort hatten sechs Frauen den Gottesdienst organisiert, der dieses Jahr im Zeichen der Frauen aus England, Nordirland und Wales stand. Gleich zu Beginn erinnerte Heide Schütt an das Leid der Menschen in der Ukraine und betete mit den Anwesenden für Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Auch in Gedenken der Menschen in der Ukraine wurden Kerzen angezündet. Quelle: Christian Bark

Zudem berichtete Annette Hojczyk über das Leben in besagten Landesteilen Großbritanniens. Schottland ist übrigens nicht Teil dieses Weltgebetstagskomitees, weil es seit 1932 über ein eigenes verfügt, wie Annette Hojczyk erklärte. „Hoffnung auf eine bessere Zukunft“ für alle Menschen, nicht nur in der Ukraine, stand an dem Abend im Fokus der Gebete, Geschichten und Gesänge.

Heide Schütt zeigte sich am Ende des Gottesdienstes zufrieden mit dessen Ablauf. „Im vergangenen Jahr konnten wir ihn wegen des Corona-Lockdowns ja leider so nicht feiern“, blickte die Pfarrersfrau zurück. Am Ende präsentierten die Frauen original britische Snacks und Getränke wie Schwarztee mit Minze, Sandwiches und englisches Gebäck.

Von Christian Bark