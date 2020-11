Wittstock

Im Corona-Jahr 2020 ist vieles anders als sonst. Zahlreiche Kulturveranstaltungen mussten und müssen ausfallen – Das Gedenken an die Reichspogromnacht vor 82 Jahren wollten die Veranstalter vom Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit „ Wittstock bekennt Farbe“ aber auf jeden Fall stattfinden lassen.

„In der heutigen Zeit, wo wieder Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus aufflammen, ist es wichtiger denn je, an die Pogromnacht zu erinnern“, sagte Carmen Lange vom Bündnis. Seit etwa zwölf Jahren lädt das Bündnis regelmäßig am 9. November zu einem solchen Gedenkmarsch.

Über 50 Teilnehmer gedachten der Opfer des Novemberpogroms. Quelle: Christian Bark

Im Anschluss hatte es zuletzt immer einen Vortrag gegeben. „Diesmal hätten wir über Antisemitismus in der Gegenwart gesprochen“, sagte Carmen Lange. Wegen des Lockdowns habe man auf die Diskussion aber verzichtet.

Über 50 Teilnehmer kamen zum jüdischen Friedhof

Über 50 Teilnehmer waren am Montagabend zu der Gedenkveranstaltung gekommen. Mit Kerzen zogen sie still von der Marienkirche zum alten jüdischen Friedhof an der Eisenbahnstraße. Dort mahnte Carmen Lange, dass auch heute antijüdische Parolen nicht verstummt sein, im Gegenteil, dass sie regelmäßig durch die sozialen Netzwerke kursieren würden. Auch der antisemitische Anschlag in Halle zeige, wie wichtig es heute sei, den Mund aufzumachen.

Mit kleinen Steinen ehrten die Teilnehmer die Toten. Quelle: Christian Bark

Als Ehrzeichen für die Toten legten die Teilnehmer, von denen alle Mundschutz und nicht nur die Männer eine Kopfbedeckung trugen, Steine auf der Gedenktafel des Friedhofs ab. Danach zogen die Menschen weiter in Richtung Innenstadt.

Vor den Häusern am Markt 10 und 6 hielten die Teilnehmer inne. Dort sprach der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Wittstock-Ruppin und Bündnismitglied, Matthias Puppe, über das Schicksal der jüdischen Familien Mendelsohn und Rehfisch, die dort bis 1938 lebten.

Superintendent Matthias Puppe erinnerte an jüdische Familien 1938 in Wittstock. Quelle: Christian Bark

Jilly, Erich, Lore, Hedwig und Gerhard seien eigentlich ganz normale deutsche Vornamen gewesen. „Sie waren Bekannte, Nachbarn und Freunde – eben Wittstocker“, sagte Matthias Puppe. Das aber nur solange, bis eine menschenverachtende Ideologie sie aufgrund eines Merkmals diskreditierte – sie waren Juden.

Wittstocker Juden wanderten aus

Der Prozess absoluter Entrechtung und Gewalt hat dem Superintendenten zufolge am 9. und 10. November 1938 einen Höhepunkt in Deutschland erreicht. Überall seien Juden verhaftet, misshandelt, ermordet und i8hr Eigentum zerstört worden. Davon hätten viele profitiert, die Mehrheit habe es aber stillschweigend hingenommen.

An den Stolpersteinen am Markt wurden Blumen abgelegt. Quelle: Christian Bark

So seien Hedwig Rehfisch und ihr Sohn Gerhard zunächst im Gerichtsgefängnis interniert worden, nachdem die SA und Bürger ihre Wohnung zerstört hatten. Gerhard Rehfisch war kurzzeitig in das Konzentrationslager Sachsenhausen gekommen und nur mit der Verpflichtung zur Auswanderung freigelassen worden.

Die Flucht nach Shanghai, wo sie kein Visum benötigten, war Mendelsohns und Rehfischs 1939 gelungen, Gerhard Rehfisch starb dort aber 1940 in Folge einer Herzschwäche.

2014 wurden Stolpersteine vor Geschäftshäusern am Wittstocker Markt verlegt. Quelle: Wagener

In Wittstock hatten derweil einheimische Kaufleute die Häuser der Juden zu einem diktierten Preis erworben. „ich frage mich, was geschehen wäre, hätten sich Wittstocker schützend vor die Häuser gestellt“, sagte Matthias Puppe.

Die vor den Häusern 2014 verlegten Stolpersteine seien wichtig, ebenso wäre es aber auch schön, Gedenksteine für jene zu setzen, die sich in Wittstock Toleranz und Miteinander einsetzen. „Das würde einmal mehr zeigen, dass wir etwas verstanden haben“, betonte der Superintendent.

Von Christian Bark