Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit, der sich am 3. Oktober zum nunmehr 30. Mal jährt, will die Stadt Wittstock ein großes Einheitsfest ausrichten. Dieses soll an dem Tag im Ortsteil Freyenstein stattfinden. Dort hatten engagierte Bürger bereits am 8. Mai ein Fest zu 75 Jahren Frieden in Europa geplant gehabt, das wegen der Corona-Pandemie allerdings abgesagt werden musste.

„Vielleicht können wir das am 3. Oktober in Verbindung zu den Feierlichkeiten der Deutschen Wiedervereinigung nachholen“, hatte Hans-Herbert Gutz, der sich maßgeblich für die Ausrichtung des Festes eingesetzt hatte, im Frühjahr gesagt. Gemeinsam mit der Stadt wird das nun umgesetzt. „Es soll ein großes Familienfest werden“, kündigte Wittstocks Kulturamtsleiterin, Georgia Arndt, am Montag bei einer Pressekonferenz an.

Maria Simon wird Texte von Klaus Kordon lesen Quelle: Elena Zaucke

Auf der am Montagabend stattfindenden Sitzung des Freyensteiner Ortsbeirats hatte dieser noch einmal über den Ablauf der Veranstaltung informiert. „Den Hut hat dabei die Stadt Wittstock auf, dafür steuert sie aber auch einiges dazu bei“, erklärte Freyensteins Ortsvorsteherin, Christa Ziegenbein.

Wegen der Corona-Auflagen dürften Freyensteiner Vereine beim Fest nicht etwa mit einem Grill- oder Getränkestand die kulinarische Versorgung des Festes übernehmen und sich so etwas für die Vereinskasse verdienen – das müssten professionelle Caterer übernehmen, ist bei der Sitzung zu erfahren. Hier werden unter anderem das Team des Wittstocker Lokals „Freiraum“ sowie der Freyensteiner Hirschhof Hildebrandt mit Köstlichkeiten aufwarten.

Andacht, Sketche, Lesung, Ostrock

Das Fest soll um 14 Uhr mit einer Andacht in der Kirche beginnen, die von Livemusik der Band „Niederfrequenz“ begleitet wird. Von 15 bis 16 Uhr folgen Ost-West-Sketche, dargeboten von der Freyensteiner Theatergruppe im Burghof. Von 17 bis 18.15 Uhr wird die Schauspielerin und vormalige Polizeiruf-Kommissarin Maria Simon Texte des Schriftstellers Klaus Kordon in der Hofstube des Schlosses lesen. Gegen 18.30 Uhr flimmern dann Ostrock-Klassiker über die mobile Leinwand, die das Wittstocker Kino „Astoria“ mitbringt.

Die Veranstaltung findet unter dem Motto „Näherkommen“ statt und dauert bis etwa 21.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Was nun die Vereine angeht, so versicherte Christa Ziegenbein, dass diese beim Stadtfest 2021 wieder kräftig mitmischen können. Weil die noch übrige Kulturpauschale aus 2020 mit ins kommende Jahr genommen werden darf, können die Freyensteiner ihr Fest auch größer planen, so die Ortsvorsteherin.

