Wittstocker feiern ins neue Jahrzehnt

Wittstock

Während viele Wittstocker den Jahreswechsel bei sich daheim im Kreise ihrer Familie und Freunde verbrachten, waren andere in der Silvesternacht auf Achse oder feierten in den Lokalen der Stadt.

So gab es im Lokal „Freiraum“ in der Burgstraße wieder eine Silvesterparty mit Buffet und DJ. Gastwirtin Mandy Eichholz und ihr Team bewirteten die Besucher. Mit dabei war auch Andreas Janke. „Sonst hatten wir immer in Sewekow gefeiert, dieses Jahr sind wir das erste Mal hier“, sagte er.

Mandy Eichholz (Mitte) und ihr Team hatten zur Silvesterparty ins "Freiraum" geladen. Quelle: Christian Bark

In der Cafébar „Gröper Eck“ in der Gröperstraße hatte Gastwirt Sven Six zur Party eingeladen. Nach dem Buffet durfte getanzt werden. DJ Stephan Ingendahl legte für die Gäste auf. „Letztes Jahr hatten wir bis halb fünf gefeiert“, sagte Sven Six. Karten für die geschlossene Veranstaltung hätte man dem Gastwirt zufolge spätestens einen Monat vorher bestellen müssen.

Stephan Ingendahl legte im "Gröper Eck" auf. Quelle: Christian Bark

Wesentlich früher muss das im Hotel „Röbler Thor“ passieren. Seit vier Jahren richten dort die Inhaber Bianka Salzwedel und Jan Hertwig Silvesterpartys aus. „Wir bestellen gleich am Neujahrstag für das nächste Mal“, sagte Anneliese Schulz, die mit ihrem Mann Eberhard und Freunden im Hotel feierte.

Das Team und die Gäste vom "Gröper Eck" feierten bis in den Morgen hinein. Quelle: Christian Bark

Das Paar aus Wittstock war zum dritten Mal dabei. „Solange wir können, gehen wir feiern“, sagte Anneliese Schulz. Nach dem erlesenen Buffet mit Schwertfisch und anderen Leckereien legte DJ Bamba, alias Guido Schulze, Musik zum Tanzen auf. Gegen Mitternacht zündete er am Dosseteich ein Feuerwerk für die Hotelgäste. „Ich bin gleichzeitig Pyrotechniker“, so der DJ.

Eberhard und Anneliese Schulz (Mitte) feierten zum dritten Mal im Hotel "Röbler Thor". Quelle: Christian Bark

Auch in anderen Orten rund um Wittstock gab es Silvesterpartys. So etwa in Blandikow, wo im Gasthof Meusburger gefeiert wurde. Wohl bemerkt die erste große Feier nach fast 14 Jahren. „Diesmal hatten wir vorab viele Nachfragen“, sagte Gastwirt Jörg Meusburger.

22 Uhr gab es eine Überraschung. Quelle: Privat

Er hatte selbst als DJ aufgelegt und seinen Gästen nach dem Buffet gegen 22 Uhr noch eine Überraschung bereitet. Es gab Eis mit Wunderkerzen darin.

Von Christian Bark