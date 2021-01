Wittstock

In Wittstock wurde das neue Jahr etwas leiser begrüßt als in den Jahren zuvor. Wegen des Corona-Lockdowns und der in Verbindung damit geschlossenen Gastronomie hatte es keine größeren Silvesterparties gegeben. Auch das traditionelle Familienfeuerwerk am Dosseteich hatte die Stadtverwaltung wegen der Infektionsgefahr absagen müssen.

„Schade, das war immer so schön gewesen“, sagte etwa Karin Krause. Sie hatte mit ihrer Familie immer gern das minutenlange Knistern über dem Wittstocker Abendhimmel verfolgt. „Wollen wir hoffen, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden kann“, sagte sie.

Familie Krause feierte auf der Terrasse. Quelle: Christian Bark

Stattdessen war Familie Krause nach Mitternacht noch zu Nachbarn in der Röbeler Vorstadt gegangen, um wenigstens kurz anzustoßen. An der Terrasse von Bärbel und Lothar Franke konnten sie Abstand halten und sich trotzdem zuprosten.

Dass sie während der Pandemie vorsichtiger sein und nicht jeden gleich umarmen müssen, sehen die Wittstocker ein. „Lieber eine Maske vor dem Mund, als ’ nen Zettel am Zeh“, sagte Bärbel Franke.

Nachbarn in der Röbeler Vorstadt gratulierten sich zum neuen Jahr. Quelle: Christian Bark

Auf ein Glas Sekt schaute auch Annelie Blocksdorf rüber zu den Frankes. Sie wohnt eigentlich in der Innenstadt, kümmert sich aber regelmäßig um den kranken Nachbarn des Ehepaares. „Dadurch sind wir jetzt auch so etwas wie Nachbarn“, sagte sie.

Viele Wittstocker sind zu Hause geblieben

Eigentlich hatten Frankes mit Freunden und Nachbarn gemeinsam wieder im Quartierstreff der Röbeler Vorstadt feiern wollen. „Wir hatten schon Ideen geschmiedet, dann kam der Lockdown“, blickte Lother Franke zurück.

Stefan Ricke begrüßte das neue Jahr mit Tischfeuerwerk und einem Glas Sekt. Quelle: Christian Bark

Neben Wunderkerzen ließen die Nachbarn in der Röbeler Vorstadt auch noch die eine oder andere Rakete vom Vorjahr in die Lüfte steigen. „Wir müssen doch die Corona-Hexe vertreiben“, sagte Lothar Franke.

Ein Tischfeuerwerk knallte an Silvester zumindest bei Stefan Ricke, der in seinem Wittstocker Haus zusammen mit einem Bekannten auf das neue Jahr anstieß. Sonst war Stefan Ricke Silvester immer zu Freunden nach Sachsen-Anhalt gefahren, wegen Corona ist er dieses Mal aber zu Hause geblieben, wie er sagte.

Klaus Doll war bei Freunden eingeladen und durfte Kartoffelsalat genießen. Quelle: Christian Bark

Der Einladung von Freunden war der Wittstocker Klaus Doll gefolgt, um mit ihnen gemeinsam in das neue Jahr zu feiern. Kulinarisch überzeugt wurde er dort von Silvesterklassikern wie Kartoffelsalat und Würstchen sowie Pfannkuchen. „Ich habe viele kreative Ideen für 2021 und hoffe, dass ich viele Projekte umsetzen kann“, sagte der Künstler.

Gegen Mitternacht stieg dann doch Feuerwerk in den Himmel. Quelle: Christian Bark

Ganz ohne Feuerwerk und Knallerei ist das alte Jahr in Wittstock nicht verklungen. Gegen Mitternacht erstrahlte der Himmel über der Stadt kurzzeitig durch zahlreiche Feuerwerke – wenn es auch weit weniger waren als in den Vorjahren. Und auch Böller, die mit lautem Knall die Atmosphäre beschallten, waren bei diesem Jahreswechsel weniger in Wittstock zu vernehmen.

Zu größeren Zwischenfällen in Verbindung mit Pyrotechnik kam es in der Silvesternacht in Wittstock und den Ortsteilen nicht. Zumindest musste die Feuerwehr nicht ausrücken. „Wir hatten keine Einsätze“, berichtete Wittstocks Stadtwehrführer, Steffen Müller, am Freitag auf MAZ-Nachfrage.

